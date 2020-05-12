Карантин убивает в Петербурге бренд прогулок по рекам и каналам: рассказывает крупнейший перевозчик «Нева-тревел»

Как выживает компания во время пандемии?

У нас ярко выраженный сезонный бизнес — фактически мы работаем с апреля по начало ноября, но полноценная коммерческая работа и получение основной прибыли происходит с майских праздников до конца августа. В сентябре мы работаем в ноль, а в октябре — для содержания флота и поддержания рабочих мест. У большинства судоходных компаний еще с осени был сформирован бюджет на межнавигационный период, занимались плановыми ремонтом и подготовкой к сезону — ничего не предвещало беды. С учетом теплой зимы и отсутствием льда, мы были готовы открывать навигацию хоть 10 марта.

В зимний период в нашей компании работало 50–60 человек, в апреле мы планировали дополнительно привлечь еще 80–90, а к началу мая общая численность штата должна была возрасти до 250 человек. Дело в том, что большая часть персонала работает у нас по срочным сезонным договорам — это капитаны, мотористы, матросы, береговой персонал, администраторы причалов и другие. Поэтому по факту мы никого не уволили, но более 200 человек в реальности остались без работы. Это тонкий момент — если бы навигация началась в апреле-мае и уже потом ограничения были бы введены, то фактически нам пришлось бы сокращать более 200 человек. Мы не можем сейчас принимать на работу сезонных сотрудников, заведомо понимая, что работать они не будут и платить им заработную плату — это самоубийство для компании. Многие уже встают на биржу труда, кто-то в межсезонье работает в каком-то другом месте. Те сотрудники, которые работают у нас на данный момент продолжают получать заработную плату.