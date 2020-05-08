Петербуржцев призывают стать донорами — сдать кровь можно на грядущих майских праздниках. «Все заявки лечебных учреждений города мы полностью удовлетворяем, никаких срывов в доставке крови в больницы и роддома нет. Но несмотря на то, что 2 и 5 мая мы проводили открытые дни и была большая явка – около 200 человек в день, потребность в донорах остается высокой. Мы единственные из учреждений переливания крови в городе открылись в майские праздники и будем ждать доноров также 7, 8 и 11 мая. Для них будет организован прием на станции с 9 до 13 часов», — отметил специалист по пропаганде Городской станции переливания крови Станислав Давыдов.

Для сдачи крови станция на Московском проспекте, 104 приглашает всех доноров — как первичных, так и кадровых. Они могут приехать на донацию на личном автомобиле, метро или заказать такси со скидкой, получив предварительно промокод для поездки. Чтобы его получить, доноры могут написать в группу Городского центра переливания крови во «ВКонтакте» или отправить сообщение в WhatsApp по номеру +7-905-251-13-92.

Напомним, все петербуржцы, которые хотят стать донорами крови, смогут бесплатно доехать до центров сдачи на такси. Инициативу запустил «Яндекс» совместно с ассоциацией DonorSearch.org. Сервис предоставит промокоды на поездки, которые будут переданы в центры крови, а те, в свою очередь, раздадут их потенциальным донорам. Проект по бесплатной перевозке доноров уже действует в 21 городе России — Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Махачкале, Нальчике, Самаре, Кемерове, Саранске, Барнауле, Уфе, Саратове, Владимире, Краснодаре, Улан-Удэ, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Казани, Петрозаводске, Ростове-на-Дону и Горно-Алтайске.