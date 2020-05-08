В Петербурге женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, предоставят номера в отелях

На весь май зарезервировано четыре комфортабельных помещения, где женщины, жизнь которых в опасности и которым совсем некуда пойти, смогут в безопасной атмосфере прийти в себя. Специалисты Кризисного центра для женщин, психологи и юристы, помогут пострадавшим от домашнего насилия женщинам составить алгоритм выхода из кризисной ситуации и план безопасности. Информация о том, кие именно отели поддержали проект, не раскрывается «в целях безопасности клиенток и площадок».

«Мы бесконечно благодарны инициативам, которые в этот крайне сложный для бизнеса период решились предложить нам свои услуги. Вместе с представителями отелей и апартаментов мы разработали протокол сотрудничества и заселения пострадавших, и мы надеемся, что эти «первые ласточки» нашего взаимодействия послужат примером для крупных отельных сетей. Уже не первый раз мы сталкиваемся с тем, что именно малый бизнес проявляет социальную ответственность, разнообразно поддерживая НКО, помогающие женщинам, и живо откликаясь на идеи противодействия насилию», — говорят в центре.

Напомним, ранее авторы законопроекта о домашнем насилии, депутаты Государственной думы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Как рассказали авторы законопроекта, разработку которого приостановили из-за распространения Covid-19, в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем.

Напомним, 28 ноября Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. 8 декабря в закон были внесены поправки — в частности, устанавливающие запрет на приближение, а также предлагающие отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда.

В апреле Совет Федерации приостановил работу над законом о домашнем насилии — его разработку продолжат после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что не разделяет мнение ряда правозащитников, утверждающих, что в России из-за самоизоляции и ограничений увеличилось число случаев домашнего насилия. 70% жителей страны считают принятие закона необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен. При этом четверть россиян оправдывают домашнее насилие и считают его делом, которое касается только семьи.