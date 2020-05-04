В Ленобласти после майских праздников могут начать постепенную отмену ограничений по COVID-19

Он отметил, что в Ленинградской области — за исключением отдельных очагов вируса — на протяжении последних недель сохраняется стабильный уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также наблюдается позитивная динамика выздоровлений.

«На территориях, где ситуация благополучна, ограничительные меры по работе предприятий могут быть постепенно отменены», — отметил сегодня Дрозденко.

Ранее региональные власти разрешили вновь открыться салонам красоты, парикмахерским и баням, однако для того, чтобы начать работу, они должны выполнить несколько условий.

По состоянию на 4 мая, в Ленинградской области подтверждены 1096 случаев заболевания COVID-19, 59 из них — за последние сутки. С подтвержденным коронавирусом на аппаратах ИВЛ находятся семь человек. Выписано 220, трое скончались. В Петербурге с диагноз коронавирус диагностирован у 5 346 жителей города (за последние сутки — 317), 1 197 выздоровели, 37 человек скончались.

На период майских праздников правительство региона и Смольный договорились о правилах, которые придется соблюдать петербуржцам, если они хотят провести долгие выходные за городом. Также 29 апреля свои советы о том, как обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции и не только опубликовал Роспотребнадзор.

Недавно о том, что нельзя отменять ограничительные меры по коронавирусу сразу после прохождения пика заболеваемости в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Однако ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова уже рассказала, в каком порядке будут отменять ограничения, введенные из-за коронавируса, а до этого напоминала, что на период майских праздников в стране придется третий инкубационный период коронавируса. От того, как россияне будут соблюдать режим самоизоляции, зависят сроки начала отмены ограничений по всей стране.



«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.