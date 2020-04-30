Шесть отделений онкоцентра имени Петрова в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса

Как рассказала «Бумаге» пресс-секретарь онкоцентра Ирина Столярова, коронавирус подтвердили у шести медицинских работников и двух пациентов, которые в настоящий момент находятся на лечении дома или в стационарах.

Из-за Covid-19 закрыли отделения химиотерапии и инновационных методов лечения, онкоурологии и опухолей костей, мягких тканей и кожи, хирургическое отделение опухолей головы и шеи и детское отделение. Кроме того, закрыто отделение абдоминальной хирургии — из-за увеличения числа пациентов с внебольничными пневмониями.

30 апреля в онкоцентре объявлено санитарным днем — операции и госпитализация не проводится. Пациентов доставляют лишь для проведения лучевой терапии. Раньше всех может открыться детское отделение онкологии, однако точная дата еще неизвестна.

С 6 мая пациентов будут госпитализировать на хирургическое отделение опухолей молочной железы, хирургическое торакальное отделение, отделение лучевой терапии, гематологии, онкогинекологии, краткосрочной химиотерапии. — принимать там будут только людей с отрицательным результатом теста на Covid-19 как минимум недельной давности.

Напомним, ранее онкоцентр имени Н.Н. Петрова попал в список медицинских учреждений, которые в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе будут перепрофилированы для лечения больных коронавирусом. Под петицией против этого подписалось уже почти 100 000 человек. «Собака.ru» поговорила с врачом и пациенткой центра о том, насколько вероятно закрытие больницы и что будет с теми, кто в ней лечится прямо сейчас.