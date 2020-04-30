101-летняя жительница Нью-Йорка, родившаяся в эпидемию «испанки», победила коронавирус

Covid-19 обнаружили у Анджелины во время проведения процедур в госпитале — после чего сразу отправили в изоляцию. На карантине пенсионерка пробыла месяц, на протяжении нескольких недель у нее поднималась температура. 20 апреля тест на коронавирус дал отрицательный результат, и теперь женщина вернулась к обычной жизни и привычным занятиям — в частности, вновь начала вязать.

Это уже вторая эпидемия, которую пережила 101-летняя Анджелина Фридман. Она родилась на борту корабля, который перевозил иммигрантов из Италии в Америку в 1918 году — в самый разгар эпидемии испанского гриппа, так называемой «испанки». Сразу после рождения девочка заразилась и выжить смогла только благодаря заботе двух сестер. Как отмечает дочь Анджелины, у нее матери «сверхчеловеческая ДНК».

Напомним, ранее анонимный пользователь «Двача» нашел на YouTube видео, где бабушка призывает «никогда не унывать» — даже несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства. Видео записала Татьяна Жингель — пенсионерка и инвалид третьей группы, она не может ходить. Как рассказал пользователь, за две недели у видео не было ни одного просмотра — поэтому он призвал «сделать доброе дело» и написать бабушке.