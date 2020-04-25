Родильный дом № 18 на проспекте Солидарности в Петербурге начал работу в прежнем режиме, открывшись после карантина, которого ввели из-за одной зараженной пациентки. Об этом сообщает 78.ru.
Петербургский роддом №18 открылся после карантина
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Фото: Shutterstock
В медучреждении беременным напомнили, что для постановки на учёт необходимо предварительно записаться по телефону. Кроме того, амбулаторно-консультативное отделение переехало на неопределенный срок в крыло дневного стационара.
На основании распоряжения Комитета по здравоохранению Петербурга все беременные женщины теперь тестируются на COVID-19. Обследования на коронавирус необходимы всем при поступлении в стационар, в том числе беременных, роженицам и родильницам.
Напомним, четвертым родильным домом, который перестал принимать новых пациенток из-за того, что там обнаружили COVID-19, стал №18 на проспекте Солидарности. Выписка там проводилась в обычном режиме. После того, как у одной из пациенток роддома №18 диагностировали коронавирус, его закрыли до «особого распоряжения Комитета по здравоохранению».
Ранее на карантин закрывался роддом №16 — карантин в нем уже закончился, однако женская консультация не будет работать до конца апреля. С 27 апреля начнет прием роддом №10 в Красносельском районе: Как рассказал супруг одной из женщин, находящихся в роддоме на улице Тамбасова, 12 апреля в больницу уже не пускали, однако о закрытии медучреждения заявили только на следующий день. Также недавно, 17 апреля, с целью снизить риски заражения COVID-19 закрыли роддом №17. Он все еще закрыт.
Новым советником губернатора Петербурга Александра Беглова по вопросам работы городских родильных домов в период пандемии коронавируса стал экс-глава Института акушерства и гинекологии имени Отта и академик РАН Эдуард Айламазян. Он уже проводит инспекцию всех роддомов города.
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