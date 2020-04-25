Петербургский роддом №18 открылся после карантина

Напомним, четвертым родильным домом, который перестал принимать новых пациенток из-за того, что там обнаружили COVID-19, стал №18 на проспекте Солидарности. Выписка там проводилась в обычном режиме. После того, как у одной из пациенток роддома №18 диагностировали коронавирус, его закрыли до «особого распоряжения Комитета по здравоохранению».

Ранее на карантин закрывался роддом №16 — карантин в нем уже закончился, однако женская консультация не будет работать до конца апреля. С 27 апреля начнет прием роддом №10 в Красносельском районе: Как рассказал супруг одной из женщин, находящихся в роддоме на улице Тамбасова, 12 апреля в больницу уже не пускали, однако о закрытии медучреждения заявили только на следующий день. Также недавно, 17 апреля, с целью снизить риски заражения COVID-19 закрыли роддом №17. Он все еще закрыт.

Новым советником губернатора Петербурга Александра Беглова по вопросам работы городских родильных домов в период пандемии коронавируса стал экс-глава Института акушерства и гинекологии имени Отта и академик РАН Эдуард Айламазян. Он уже проводит инспекцию всех роддомов города.

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