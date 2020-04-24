Изначально планировалось, VK Fest-2020 пройдет в парке 300-летия Петербурга 18 и 19 июля. Однако из-за пандемии коронавируса и всеобщего режима самоизоляции фестиваль пройдет в онлайн-формате — с 15 по 21 мая. Все ранее купленные билеты остаются действительными — их можно будет использовать, чтобы попасть на VK Fest в 2021 году. Он пройдет в Парке 300-летия 24 и 25 июля.

«Мы внимательно следили за ситуацией с пандемией и решили в этом году отказаться от привычного формата фестиваля, чтобы не рисковать здоровьем гостей. Однако мы хотим поддержать пользователей в эти непростые времена — и для этого перенесем атмосферу из Парка 300-летия прямо в их дома на целую неделю», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям «ВКонтакте» Константин Сидорков.

Напомним, одним из нововведений фестиваля в этом году станет масштабный лекторий. «Территория и количество звездных спикеров увеличатся, потому что на пятом фестивале зона пользовалась большим успехом. Тогда хедлайнерами стали журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин», — говорят организаторы.