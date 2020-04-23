Жители Приморского района Петербурга чаще других нарушают режим самоизоляции

На втором месте по количеству нарушений режима самоизоляции Василеостровский район — там зарегистрировано 42 протокола. На третьем месте — Фрунзенский район с 37 протоколами за двое суток. За ним следует Выборгский район — 36 протоколов, замыкает пятерку лидеров по поступившим нарушениям Колпинский район — 25 протоколов.

Нарушителям вменяют часть 2 статьи 6,3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Эту статью вменяют в основном работающим вопреки запретам юридическим лицам и тем гражданам, кто не соблюдает режим изоляции. Также нарушения фиксируют по статье 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена. 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса, в котором продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля.

Полицейские патрулируют скверы и парки в Петербурге, закрытые с 28 марта в целях предотвращения распространения коронавируса. За сутки с 5 по 6 апреля контролировать запрет посещения зеленых пространств вышли около 1300 сотрудников правоохранительных органов. Как напоминают в Смольном, за посещение петербуржцами закрытых парков предусмотрена административная ответственность.

Ранее более 20 петербуржцев подали коллективный иск в суд из-за ограничения прав граждан на самоизоляции в период пандемии коронавируса. В частности, заявители оспаривают постановление правительства Петербурга от 12 марта «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19» и его дополнения.