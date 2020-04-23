Постановление о закрытии корпусов клиники вынесла главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова. «Организовать с 16 апреля обсерватор в павильонах 13 и 15, обеспечить изоляцию контактных на срок 14 календарных дней, считая с даты последнего заболевшего. В случае появления у пациентов и персонала признаков респираторной инфекции или получения положительных результатов лабораторного исследования на Covid-19 обеспечить немедленную госпитализацию в инфекционный стационар», — говорится в документе.

В данных корпусах клиники, 13 и 15, расположены два онкологических отделения, два хирургических, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для больных хирургического профиля, а также два операционных блока. Как пишет «Фонтанка», положительный тест на коронавирус — по меньшей мере у одного медика, работающего в онкологическом отделении. Больница на Пискаревском проспекте готовилась к прием зараженных новой коронавирусной инфекцией — клиника готова была предоставить 264 койки.

Напомним, ранее родильный дом №10 на улице Тамбасова в Красносельском районе Петербурга закрыли на карантин. У одной из пациенток подозревают коронавирус. Ранее у шести пациентов Покровской больницы в Петербурге был обнаружен коронавирус. 3 апреля ее сотрудники записывали обращение к СМИ — им не хватало средств защиты от инфекции. В тот же день главврач больницы Марина Бахолдина назвала слова сотрудников «неправдой», а власти города отметили, что медучреждение больных Cpvid-19 не принимает.

4 апреля у 5 сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы в Петербурге подтвердился диагноз Covid-19. Их перевели в Боткинскую больницу, а оставшийся медперсонал и других посетителей больницы закрыли на карантин. В социальных сетях развернулась акция в поддержку сотрудников Александровской больницы, а заместитель главного врача отделения неврологии Людмила Рошковская опубликовала пост, в котором рассказала, как можно помочь медучреждению в этот сложный период.