В Петербурге доноры крови смогут бесплатно доехать до центров сдачи на такси

«Несмотря на введенный из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, запасы донорской крови необходимо регулярно пополнять. Теперь жители Санкт-Петербурга, которые хотят сдать кровь, смогут бесплатно съездить в донорский центр и обратно. «Яндекс» предоставит DonorSearch.org промокоды на бесплатные поездки в «Яндекс.Такси». Ассоциация передает эти промокоды центрам крови, а те, в свою очередь, отправляют их донорам», — рассказали в пресс-службе сервиса.

В Петербурге — девять центров сдачи крови. Принимают материал в Городской станции переливания крови на Московском проспекте, 104, во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени Никифорова на улице Оптиков, 54, в Мариинской больнице на Литейном проспекте, 56, Клинической больнице №122 на проспекте Луначарского, 47, Городском клиническом онкологическом диспансере на проспекте Ветеранов, 56, в НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова и ОПК Онкоцентра в поселке Песочный, в ПСПбГМУ им. Павлова на улице Льва Толстого, 19, а также в Городской клинической больнице №31 на проспекте Динамо, 3.

Проект по бесплатной перевозке доноров уже действует в 21 городе России — Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Махачкале, Нальчике, Самаре, Кемерове, Саранске, Барнауле, Уфе, Саратове, Владимире, Краснодаре, Улан-Удэ, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Казани, Петрозаводске, Ростове-на-Дону и Горно-Алтайске. Посмотреть адреса ближайших медицинских центров и записаться на процедуру можно по ссылке. Отмечается, что предварительно необходимо ознакомиться с противопоказаниями и правилами подготовки к донации.