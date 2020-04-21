«Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют», — завотделения в центре имени Вредена Дмитрий Пташников

«Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У девяти из десяти [сотрудников] на компьютерной томографии подтверждена пневмония. <…> Я также, как и все, заболел, у меня положительный COVID. Обошлось без пневмонии, несколько дней протемпературил, но в общем-то на сегодняшний день состояние приличное», — рассказал в видео Пташников.

COVID-19 подтвердился у 32 пациентов его отделения, у 12 из них диагностировали пневмонию. Двоих заболевших уже перевели в специализированные стационары.

«К сожалению, на сегодняшний день никакие средства индивидуальной защиты, даже современные, не сработали, так как мы закрыты в одном отделении с больными. Внутренних шлюзов нам не организовать внутри самого отделения. Мы здесь варимся в собственном соку», — добавил Пташников.

Ранее «Фонтанка» писала, что в центре имени Р.Р. Вредена подозрением на коронавирус находится 501 человек. В том числе, как сообщил сегодня Telegram-канал «Mash на Мойке», и главврач медучреждения Рашид Тихилов — его отправили в 6-е отделение Боткинской больницы на Пискаревском проспекте.

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