Хроника событий

Пропуска ввели со среды, но заявки начали принимать с понедельника, 13 апреля. Естественно, сервис в этот день был почти постоянно недоступен, логал даже электронный дневник сына-школьника, на который входишь через те же госуслуги. Власти жаловались на хакерские атаки, но, нельзя исключить, что система просто не выдерживала огромного количества обращений. На красивый номер из семерок невозможно было дозвониться, а что именно и в какой последовательности указывать в смс было не очень понятно.

Прочитала, что в эти дни было оформлено 3,2 миллиона пропусков, и 900 тысяч из них потом аннулированы из-за неверных сведений и ошибок при заполнении.

Полагаю, что большинство все-таки из-за неправильно введенных данных. Но были, конечно, и шуточки типа той, о которой рассказал в своем телеграм-канале Дмитрий Артимович. Чтобы доказать уязвимость системы и отсутствие проверки внесенной информации, программист указал вместо адреса «Жопа, дом 1» и получил пропуск.

Первый же день новой системы оказался драматичным.

Думаю, фото 15 апреля видели все: давка в метро, пробки на въезде в город.

Каждый пропуск проверяющие пробивали по базе вручную (о QR-кодах почему-то говорить перестали), кроме самого пропуска полицейским надо было показать паспорт или другое удостоверение личности. Планшеты у полицейских работали плохо. Естественно, ни о какой дезинфекции после каждого паспорта и пропуска речи не шло. Требование социальной дистанции, меры по защите – все было забыто. Люди торопились на работу и попали в давку в замкнутом пространстве метро, где провели по получаса и больше.

На следующий день проверки прекратились. Но сделанного не вернешь: пишут, что через 5-10 дней надо ждать всплеск заболеваемости в Москве за счет тех, кто заразился 15 апреля.

По сравнению с этой неприятной историей все остальные сложности, о которых рассказывали знакомые, можно считать пустяковыми.