В Петербурге по примеру Москвы задумались ввести цифровые пропуска на случай закрытия города. Редактор отдела спецпроектов «Собака.ru» Марина Каминарская живет в столице и рассказывает, как там устроена система контроля за передвижением горожан и как она получила и использовала пропуск.
Эксперимент редакции: как мы получали цифровой пропуск в закрытой на карантин Москве и чего ждать Петербургу
На прошлой неделе московский мэр Сергей Собянин объявил о введении в городе с 15 апреля пропускного режима. Пропуск нужен всем, кто пользуется транспортом – общественным или личным, даже такси и велосипедом. Тем, кто ходит пешком новый документ не требуется.
В принципе пропуск мне не очень нужен – уже месяц мы работаем из дома и почти не выходим, мусорка в двадцати шагах от подъезда, хлеб-молоко покупаем в магазине, который находится прямо в доме, – даже 100 метров пройти не удается.
Но я решила проверить, как все это работает, а заодно совершить выезд на рынок и в привычный магазин, где мы в мирное время закупались на всю неделю.
Что москвичи должны знать о пропусках
Они бывают трех видов
Для поездок на работу. Все, кто продолжает трудиться от медиков до курьеров должны получить пропуск, чтобы добираться до работы. Важно – деятельность организации не должна быть приостановлена и присутствие на рабочем месте сотрудника необходимо. Исключение сначала было сделано для военнослужащих, судий, нотариусов, журналистов и некоторых других категорий со служебным удостоверением, – они могли передвигаться по городу без дополнительных документов, но теперь на сайте mos.ru есть закладка и для них. Пропуск для поездок на на работу дают один раз и сразу до 1 мая.
Для посещения медицинских учреждений и волонтерской деятельности. Получать можно без ограничений каждый день.
Для личных целей. Воспользоваться можно два раза в неделю.
Что представляет собой пропуск
Это буквенно-цифровой код, в котором содержатся сведения о человеке: начиная с даты поездки, до номера паспорта, автомобиля и/или карты «Тройка», «Стрелка» или социальной.
Что будет, если нет пропуска
Штраф от 1 000 до 30 000 рублей, а повторные нарушения либо нарушения, которые повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, от 15 до 50 тысяч рублей. Штраф для тех, кто пользуется машиной или другим транспортным средством – 5 000 рублей.
Как получить пропуск
Заполнить форму на сайте mos.ru.
Отправить смс, содержащее необходимые данные, на короткий номер 7377.
Позвонить на номер +7(495)777 7777 и продиктовать данные оператору.
Какие данные нужно предоставить
Дата, ФИО, телефон, адрес электронной почты, номер автомобиля и/или транспортной карты.
Для тех, кто получает пропуск для работы, ИНН работодателя. По нему очень просто выяснить, приостановлена ли деятельность организации, и если это так, то пропуск не дадут. Для обладателей служебного удостоверения – его номер.
Для посещения медицинского учреждения, надо указать название организации и его адрес. Для поездки в личных целях – маршрут, откуда выезжаешь, куда, и зачем.
У Москвы и Московской области «роуминг» пропусков: москвичи могут получить код и использовать его в области, и наоборот.
Адрес места жительства указывается реальный, прописку не проверяют.
Персональные данные будут храниться на территории России в закрытом защищенном контуре центра обработки данных Департамента информационных технологий города Москвы. Обещают, что после окончания действия режима повышенной готовности вся информация о выданных пропусках будет уничтожена.
Хроника событий
Пропуска ввели со среды, но заявки начали принимать с понедельника, 13 апреля. Естественно, сервис в этот день был почти постоянно недоступен, логал даже электронный дневник сына-школьника, на который входишь через те же госуслуги. Власти жаловались на хакерские атаки, но, нельзя исключить, что система просто не выдерживала огромного количества обращений. На красивый номер из семерок невозможно было дозвониться, а что именно и в какой последовательности указывать в смс было не очень понятно.
Прочитала, что в эти дни было оформлено 3,2 миллиона пропусков, и 900 тысяч из них потом аннулированы из-за неверных сведений и ошибок при заполнении.
Полагаю, что большинство все-таки из-за неправильно введенных данных. Но были, конечно, и шуточки типа той, о которой рассказал в своем телеграм-канале Дмитрий Артимович. Чтобы доказать уязвимость системы и отсутствие проверки внесенной информации, программист указал вместо адреса «Жопа, дом 1» и получил пропуск.
Первый же день новой системы оказался драматичным.
Думаю, фото 15 апреля видели все: давка в метро, пробки на въезде в город.
Каждый пропуск проверяющие пробивали по базе вручную (о QR-кодах почему-то говорить перестали), кроме самого пропуска полицейским надо было показать паспорт или другое удостоверение личности. Планшеты у полицейских работали плохо. Естественно, ни о какой дезинфекции после каждого паспорта и пропуска речи не шло. Требование социальной дистанции, меры по защите – все было забыто. Люди торопились на работу и попали в давку в замкнутом пространстве метро, где провели по получаса и больше.
На следующий день проверки прекратились. Но сделанного не вернешь: пишут, что через 5-10 дней надо ждать всплеск заболеваемости в Москве за счет тех, кто заразился 15 апреля.
По сравнению с этой неприятной историей все остальные сложности, о которых рассказывали знакомые, можно считать пустяковыми.
Такая вот история, например. Таксист, приехавший в 10 минут первого ночи 15 апреля, потребовал пропуск и отказался совершать поездку (вызван он был до полуночи, то есть до введения обязательных пропусков). Поездку отменили, деньги списали. Потом, правда, деньги вернули, но осадочек остался.
Самая частая коллизия. Полдня потрачено на попытки получить пропуск, время, когда надо выехать неумолимо приближается, но сайт отказывает – будто бы не заполнены данные, система висит, контактный центр скидывает звонки, как написать смс правильно, непонятно. Нужна помощь зала.
Советы звучали самые разные. От причудливых, например: приложение лучше работает не через WiFi, а при использовании 3G (нет-нет, LTE не подходит, его тоже надо отключить). До действительно важных: в смс не должно быть пробелов, все данные разделяют * даже если поле не заполняешь.
С первого раза эту смску, кстати, написать невозможно и узнать, как это делается, тоже непросто – только на сайте Госуслуг, Но если под руками есть сайт, то зачем писать смс? Вот памятка, в Петербурге, наверняка, если введут пропуска, будет что-то похожее.
Самое главное, что в смс не должно быть пробелов.
Надо указывать код цели (1 – работа, 2 – медицинское учреждение 3 – личная поездка)
Есть кодовое обозначение документов, которые тоже надо указывать в смс:
1 - Паспорт гражданина РФ.
2 - Паспорт гражданина иностранного государства.
3 - Иной документ.
Выглядит смска для цели «Разовая поездка в иных целях» так:
Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*номер машины (если используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения
Получается что-то в этом роде:
Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11
В примере не используется машина, не используется карта «Стрелка», вместо этого ставится звездочка. Госномер автомобиля, адрес и цель пишутся по-русски.
Новые правила
18 числа мэр в своем блоге сообщил, что на будущей неделе режим будет ужесточен, а контроль за использованием пропусков станет автоматизированным. В ход пойдут камеры фиксации нарушений ПДД, которых в городе две с половиной тысячи. Говорят, что с каждой камеры будет приходить свой штраф, то есть прокатиться без пропуска по Ленинскому проспекту можно сразу на несколько десятков тысяч рублей. Не исключено, что сотрудники ДПС смогут задерживать и отправлять на штрафстоянку машины нарушителей, но в каких именно случаях, пока в точности неизвестно.
С 22 апреля для того, чтобы поехать на метро или автобусе, в пропуск надо обязательно внести номер транспортной карты или проездного билета. Прочие способы – разовые билеты, банковская карточка или оплата смартфоном – отменяются. Если пропуска нет, «Тройка» не сработает. Вывод: если «Тройки» («Стрелки» для жителей области) нет, то их надо срочно купить.
Также мэр сообщил, что номер автомобиля или электронной карты для использования в общественном транспорте надо внести в пропуск не менее чем за 5 часов до первой поездки. У публики волнение – надо ли заказывать пропуск за 5 часов? Это имеет значение для разрешений, которые запрашиваются по смс, а поездка планируется утром.
Появились пропуска для волонтеров. Надо оформить личный номер в ГБУ «Мосволонтер». Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.
Меняется цифровой код для тех, кто пользуется такси. Правда, на сайте такой вид транспорта пока почему-то предусмотрен только для лиц со служебными удостоверениями.
И наконец заработал сайт, где можно проверить, действует ли твой пропуск, а также привязать к нему номер транспортной карты и автомобиля или внести в них изменения.
Как нам разрешили съездить в магазин
Так как к моменту использования пропуска, я изучила, как работает система, то заказать его на сайте у меня заняло всего несколько секунд.
Неясным осталось, можно ли съездить и в магазин, и на рынок. Разговор с виртуальным помощником по телефону единой справочной службы мэрии ясности не добавил. Первое общение с ИИ завершилось на вопросе «Можете ли вы воспользоваться сайтом для заказа пропуска?» После моего «да», механическая женщина сразу попрощалась. Во второй раз я ответила «Нет» и меня пообещали перевести на оператора, но после получаса ожидания, звонок прервался, дождаться соединения с живым человеком не удалось. Тогда мы решили, что укажем более дальний адрес из двух и будь, что будет.
Некоторые сложности возникли у мужа – зайдя по ссылке на mos.ru, он не смог найти заветную кнопочку. Некоторое время мы недоумевали, сравнивая разные картинки, которые мы видим на своих компьютерах, открывая одну и ту же страницу в одном и том же браузере. Потом догадались, что кнопку вырезает адблок и при его отключении ссылка на получение пропуска появилась.
Пропуска нам тут же прислали на почту.
Воспользовались мы ими в субботу. Побывали на рынке. Грустные продавцы в масках скинули цены на все, кроме имбиря, который еще подорожал. Народу мало. Пробовать ничего не предлагают. Эх, а месяц назад тут угощали хамоном. Ассортимент не сильно изменился, появилась греческая клубника и молодая черемша.
В магазине было более оживленно, но тоже значительно спокойнее, чем обычно по субботам. Дистанция, маски, перчатки, овсянка и гречка по социальным ценам, развалы туалетной бумаги и даже санитайзеры есть в продаже.
Пропуска у нас никто не проверял. И вообще нигде никаких проверяющих за время поездки я не видела.
Что надо иметь в виду
Если получаешь пропуск для работы, то надо знать ИНН работодателя и быть уверенным, что деятельность фирмы не приостановлена.
С пропуском для работы не стоит ехать в выходной в магазин – лучше получить разрешение для поездки с иными целями, которые, напомню, возможны всего два раза в неделю.
Аннулировать полученный пропуск нельзя. Решил изменить планы и #stayhome – от двух разрешенных поездок в неделю останется одна.
Удобнее всего пользоваться сайтом. Смс и звонок по телефону не для слабонервных.
По смс пропуск можно получить только день в день.
Пропуск (для второй и третьей цели) выдается на календарный день, а не на 24 часа. То есть в полночь – он превращается в тыкву, даже если был заказан вечером.
Поездка на дачу считается туда и обратно, но в течение одного дня. Если уезжаешь туда в пятницу, а возвращаешься в воскресенье, нужны два пропуска. И в следующие выходные уже в пятницу не уедешь, чтобы полить заботливо высаженные цветочки, – лимит на поездки с личными целями будет исчерпан до субботы.
Так и осталось непонятным, можно ли совершить поездку по двум адресам с одним пропуском: например, в два разных медицинских учреждения за один день или в магазин за продуктами, которые хочешь отвезти родителям. Те, кому удавалось дождаться ответа консультанта в справочном центре, получили на эти вопросы самые разные ответы, то есть однозначной директивы сверху, видимо, нет. Похоже, что без нарушений, надо заказать два пропуска – один в магазин, и другой – к родителям. Но это сразу лишит возможных поездок на следующие 7 дней.
И, да, конечно, вместе с новыми схемами появились мошенники: от предложений оформить пропуск за деньги до липовых штрафов за нарушения пропускного режима. Как говорится, предупредите родителей и пожилых родственников.
Я бы рекомендовала переждать, если есть такая возможность, и получить пропуск через несколько дней после старта программы: вначале недоработанная система дает многочисленные и самые неожиданные сбои.
Но это не точно, потому что система в Москве и сейчас, спустя неделю после старта не отлажена полностью: форма на сайте меняется, неразбериха продолжается. Например, в выходные многим пришли сообщения, что их разрешения аннулированы после проверки в связи с некорректной информацией. Часть смс касалась уже использованных на прошлой неделе пропусков. Но кому-то, сообщившему о планах посетить медицинское учреждение прилетел отказ по причине неправильно введенного ИНН организации (ее в этом виде пропуска не предполагается вовсе). В общем, что-то снова пошло не так.
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