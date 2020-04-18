Сегодня, 18 апреля, Петербург окажется под влиянием циклона, который принесет в город осадки и похолодание. Об этом сообщает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
В субботу в Петербурге ожидаются дождь и снег
-
Фото: Shutterstock
«Циклон, оккупировавший северную половину Европейской России, сохранит в Санкт-Петербурге облачную с прояснениями погоду, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна снежная крупа», — пишет он.
Как отметил синоптик, температурный фон в городе останется на несколько градусов ниже климатической нормы. По словам Леуса, температура воздуха в городе составит от +5 до +7 градусов, в Ленобласти – от +3 до +8. Ветер ожидается северо-западный, его порывы будут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее в Петербурге зафиксировали первый температурный рекорд апреля-2020. Так тепло не было уже 24 года — в 13:00 7 апреля температура воздуха достигла +15,8 градусов.
Напомним, 9 марта в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. Утро 14 марта стало самым холодным с начала весны. Синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода. На счету марта-2020 было три температурных рекорда. Последний зафиксировали 25 марта, когда воздух прогрелся до 12,5 градусов выше нуля.
В саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге начинает цвести сакура. Уже к 24 марта на ветках появились первые небольшие бутоны. Как говорят петербуржцы, еще несколько дней — и первое дерево будет радовать горожан дивными цветами. В 2019 году первые цветы появились на деревьях сакуры в феврале — в Японском саду на Аптекарском острове. А в саду Дружбы сакура распустилась в конце апреля — «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.