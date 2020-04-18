В субботу в Петербурге ожидаются дождь и снег

Как отметил синоптик, температурный фон в городе останется на несколько градусов ниже климатической нормы. По словам Леуса, температура воздуха в городе составит от +5 до +7 градусов, в Ленобласти – от +3 до +8. Ветер ожидается северо-западный, его порывы будут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.