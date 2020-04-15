В Александровской, Введенской и больнице Святого Георгия закончился карантин. Они снова начнут принимать пациентов

Ранее сегодня две городских больницы, имени Боткина и Покровская, оказались переполнены. Теперь часть пациентов Покровской больницы — там сегодня часть пациентов с пневмонией оказались вынуждены лежать в коридорах — перевезут в те, что только что запустились после карантина.

Эргашев также добавил, что пациентов с тяжелыми пневмониями, которым нужна искусственная вентиляция легких, примет в том числе инфекционный корпус больницы № 40, в котором 130 коек.

Недавно «Собака.ru» рассказывала, как город переживал крупные эпидемии до коронавируса — например, холеру и оспу. А здесь объясняла вместе с врачом, какие санитайзеры бесполезны от Covid-19 и почему мытье рук — золотой стандарт профилактики. Мы также ведем трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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