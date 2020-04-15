В Смольном утвердили перечень системообразующих предприятий Петербурга

На данный момент в перечень системообразующих предприятий Петербурга, который будет актуализироваться и обновляться, вошли 154 компании — занимающиеся научной и технической деятельностью, транспортировкой и хранением, оптовой и розничной торговлей, строительством, водоснабжением и водоотведением, обеспечением электроэнергией и газом, обрабатывающие производства, а также компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов внес не рассмотрение Законодательного собрания законопроект, освобождающий малый и средний бизнес от арендной платы за пользование городской недвижимостью. Проектом закона предусмотрено освобождение от внесения платы за городские объекты нежилого фонда и земельные участки, используемые по договорам аренды и договорам на размещение нестационарных торговых объектов.

Ранее правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в конце марта. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.