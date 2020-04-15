Команда петербургского бара «Хроники» на улице Некрасова запустила сбор в помощь медикам одного из отделений Городской многопрофильной больницы № 2. На первом этапе планируется собрать не менее 50 тысяч рублей — их потратят на закупку 40 многоразовых защитных комбинезонов и 20 пар высоких бахил.
Бар «Хроники» запустил сбор средств на маски и защитные комбинезоны для Городской больницы № 2
«Наши друзья-врачи, в мирное время не раз бывавшие на Некрасова 26 и работающие сейчас с коронавирусными больными, рассказывают, что петербургским больницам очень нужны дополнительные средства индивидуальной защиты — комбинезоны и респираторы. Их дефицит в связи с ростом эпидемии может проявиться в любой момент. Мы хотим попробовать вместе с вами помочь одному из отделений Городской многопрофильной больницы № 2 и совместными усилиями собрать деньги для покупки всего необходимого», — говорят в «Хрониках».
На втором этапе сбора средств планируется закупить 200 респираторов — в том случае, если их удастся найти в свободной продаже. «Точную стоимость всего пакета необходимых средств защиты сейчас назвать, к сожалению, не получится: рыночные цены на них в связи с повышенными спросом меняются стремительно», — отмечает команда бара.
Для того, чтобы помочь медикам, нужно сделать пожертвование — реквизиты, по которым можно отправить средства, находятся здесь. Вся отчетность по сбору денег и результатам закупок будет публиковаться в официальном Facebook «Хроников». «Если образуется излишек, оставшиеся после покупки комбинезонов и респираторов (или только комбинезонов) деньги мы переведем Фонду профилактики рака, который сейчас активно занимается снабжением больниц — о чем тоже незамедлительно доложим», — добавляет команда бара.
Напомним, 4 апреля у 5 сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы в Петербурге подтвердился диагноз Covid-19. Их перевели в Боткинскую больницу, а оставшийся медперсонал и других посетителей больницы закрыли на карантин. В социальных сетях развернулась акция в поддержку сотрудников Александровской больницы, а заместитель главного врача отделения неврологии Людмила Рошковская опубликовала пост, в котором рассказала, как можно помочь медучреждению в этот сложный период.
Ранее у шести пациентов Покровской больницы в Петербурге был обнаружен коронавирус. 3 апреля ее сотрудники записывали обращение к СМИ — им не хватало средств защиты от инфекции. В тот же день главврач больницы Марина Бахолдина назвала слова сотрудников «неправдой», а власти города отметили, что медучреждение больных Cpvid-19 не принимает. На карантин закрыли и роддом №10 в Красносельском районе. У одной из пациенток подозревают коронавирус.
Актеры Данила Козловский и Константин Хабенский, футболист Александр Кержаков, ведущие телеканала НТВ, певица Татьяна Буланова и другие выступили в поддержку врачей №20 в Петербурге. После того, как у одного из пациентов был диагностирован коронавирус, на карантин закрыли целое отделение — где медики продолжают выполнять свой долг и спасать человеческие жизни.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.