«Наши друзья-врачи, в мирное время не раз бывавшие на Некрасова 26 и работающие сейчас с коронавирусными больными, рассказывают, что петербургским больницам очень нужны дополнительные средства индивидуальной защиты — комбинезоны и респираторы. Их дефицит в связи с ростом эпидемии может проявиться в любой момент. Мы хотим попробовать вместе с вами помочь одному из отделений Городской многопрофильной больницы № 2 и совместными усилиями собрать деньги для покупки всего необходимого», — говорят в «Хрониках».

На втором этапе сбора средств планируется закупить 200 респираторов — в том случае, если их удастся найти в свободной продаже. «Точную стоимость всего пакета необходимых средств защиты сейчас назвать, к сожалению, не получится: рыночные цены на них в связи с повышенными спросом меняются стремительно», — отмечает команда бара.

Для того, чтобы помочь медикам, нужно сделать пожертвование — реквизиты, по которым можно отправить средства, находятся здесь. Вся отчетность по сбору денег и результатам закупок будет публиковаться в официальном Facebook «Хроников». «Если образуется излишек, оставшиеся после покупки комбинезонов и респираторов (или только комбинезонов) деньги мы переведем Фонду профилактики рака, который сейчас активно занимается снабжением больниц — о чем тоже незамедлительно доложим», — добавляет команда бара.