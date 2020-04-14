35 человек заразилось COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти. CК завел уголовное дело по факту нарушения санэпиднорм

Нелегальный хостел обнаружили во время совместного рейда Роспотребнадзора, Следственного управления региона и ГУМВД.

Сотрудники Роспотребнадзора предписали карантин 14 жильцам, у которых были симптомы ОРВИ. Они проживали изолированно, однако этого оказалось недостаточно, чтобы обезопасить остальных находящихся там людей. Всего в хостеле проживает 500 мигрантов.

Субарендатора помещения обязали принять меры по предотвращению распространения COVID-19. После тестирования коронавирус выявили и у других жильцов нелегального хостела.

Пресс-служба правительства области сообщала, что во вторник возле хостела развернули палаточный госпиталь на 88 коек и призвали врачей из Всеволожской клинической межрайонной больницы оказывать помощь заболевшим.