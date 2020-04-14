Следственный комитет России сегодня, 14 апреля, возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в нелегальном хостеле в Новосергиевке, Ленинградская область. В хостеле заразились новой коронавирусной инфекцией 35 мигрантов.
35 человек заразилось COVID-19 в нелегальном хостеле в Ленобласти. CК завел уголовное дело по факту нарушения санэпиднорм
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Фото: Shutterstock
Нелегальный хостел обнаружили во время совместного рейда Роспотребнадзора, Следственного управления региона и ГУМВД.
Сотрудники Роспотребнадзора предписали карантин 14 жильцам, у которых были симптомы ОРВИ. Они проживали изолированно, однако этого оказалось недостаточно, чтобы обезопасить остальных находящихся там людей. Всего в хостеле проживает 500 мигрантов.
Субарендатора помещения обязали принять меры по предотвращению распространения COVID-19. После тестирования коронавирус выявили и у других жильцов нелегального хостела.
Пресс-служба правительства области сообщала, что во вторник возле хостела развернули палаточный госпиталь на 88 коек и призвали врачей из Всеволожской клинической межрайонной больницы оказывать помощь заболевшим.
Сейчас все здание хостела находится на карантине вместе с его жильцами и персоналом.
По требованию Роспотребнадзора для них организовали трехразовое питание. На прилегающей территории и внутри дома проведена дезинфекция. Там же теперь дежурят наряды полиции.
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