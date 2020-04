Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков соблюдает самоизоляцию. Чтобы скрасить пребывание дома, форвард придумал проект #СидимШедеврим — вместе со свой семьей Кержаков воссоздает обложки легендарных музыкальных альбомов. От Queen II и Abbey Road до логплея Definitely Maybe группы Oasis и сингла Cleanin' Out My Closet Эминема — посмотрите прямо сейчас!