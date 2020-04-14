Как рассказал «Зениту» Кержаков, идея воссоздавать обложки появилась спонтанно — все началось с TikTok-аккаунта сына футболиста Игоря, в одном из видео которого он переодевался в агента 007. «Потом решили пойти дальше — благо погода была хорошая. Купили мел, нарисовали дорожку, поставили мусорный бак и стали выносить. Так воссоздали обложку «Битлов»», — объясняет Кержаков.

«Выбираем так: сначала вспоминаем и берем любимые нами, потом мониторим популярные и те, которые возможно воссоздать. Участвуют в процессе все те, кого вы видите на снимках. Исключение — первая обложка, для которой пришлось попросить сфотографировать. А так — сами выставляем и закрепляем телефон, включаем таймер. Времени уходит не так много на сам процесс съемки, но перед этим детально прорабатываем идею», — рассказал футболист.

Все фильмы уже пересмотрены, книги прочитаны, а в фотопленке хранятся десятки портретов-композиций, созданных из подручных вещей и одежды в рамках флешмоба дизайнера Симона Порта Жакмюса? Новое занятие на время самоизоляции нашел Государственный Эрмитаж! Музей призывает присоединиться к движению #TussenKunstQuarantaine и создавать фотографии, вдохновленные произведениями искусства. В домашних условиях (и с ведром на голове!) можно сделать косплей на любое из полотен, хранящихся в собрании Эрмитажа — от Рембрандта до Матисса.