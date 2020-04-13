Как пишет Mash, на карантин закрыто все терапевтическое отделение больницы имени Семашко — на ближайшие две недели там остались жить около 20 пациентов и 10 медиков. В пресс-службе учреждения изданию подтвердили, что из-за диагностированного у пациента Covid-19 отменены посещения заболевших и приемы главврача, начмеда и заведующих отделений. Тестирование на коронавирусную инфекцию для всех контактировавших уже проведено.

Напомним, 4 апреля у 5 сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы в Петербурге подтвердился диагноз Covid-19. Их перевели в Боткинскую больницу, а оставшийся медперсонал и других посетителей больницы закрыли на карантин. В социальных сетях развернулась акция в поддержку сотрудников Александровской больницы, а заместитель главного врача отделения неврологии Людмила Рошковская опубликовала пост, в котором рассказала, как можно помочь медучреждению в этот сложный период.

Ранее у шести пациентов Покровской больницы в Петербурге был обнаружен коронавирус. 3 апреля ее сотрудники записывали обращение к СМИ — им не хватало средств защиты от инфекции. В тот же день главврач больницы Марина Бахолдина назвала слова сотрудников «неправдой», а власти города отметили, что медучреждение больных Cpvid-19 не принимает.

Актеры Данила Козловский и Константин Хабенский, футболист Александр Кержаков, ведущие телеканала НТВ, певица Татьяна Буланова и другие выступили в поддержку врачей №20 в Петербурге. После того, как у одного из пациентов был диагностирован коронавирус, на карантин закрыли целое отделение — где медики продолжают выполнять свой долг и спасать человеческие жизни.

На карантин закрыли и роддом №10 в Красносельском районе. У одной из пациенток подозревают коронавирус.