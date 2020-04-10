Решение забрать детей и взрослых с тяжелыми нарушениями развития было принято еще две недели назад, после чего начались переговоры с Комитетом по социальной политике и руководством интернатов — для того, чтобы молодых людей отдали в более безопасные для них условия в период пандемии коронавируса. Теперь подопечные будут жить в квартирах круглосуточного сопровождения — на эти места «Перспективы» готовы забрать минимум 21 человека из детского и взрослых интернатов.

«Риски заражения в интернатах со сменным персоналом, коридорной системой для людей с тяжелыми нарушениями крайне высоки, они будут сложно переносить этот вирус, если заболеют, а ведь с большой вероятностью могут заразиться друг от друга в условиях такой скученности. Мы посчитали все наши ресурсы и площадки: центры дневного пребывания, в которых сейчас как раз приостановлены все занятия, волонтерские квартиры, несколько гостевых мест в доме сопровождаемого проживания в Раздолье и квартира партнерской организации», — рассказывает исполнительный директор «Перспектив» Екатерина Таранченко.

К проекту «Эвакуация» присоединились другие благотворительные организации Петербурга. «Антон тут рядом» предоставили свою тренировочную квартиру — туда будут вывезены 5 человек. Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» решили взять четверых человек в квартиру сопровождаемого проживания. Помимо детских домов-интернатов, подопечных планируют вывести на время карантина и из ПНИ. Как отмечают в «Перспективах», удастся увезти порядка 25 людей. Около 30 сотрудников и 10 волонтеров «Перспектив», «Антон тут рядом» и «ГАООРДИ» будут постоянно их сопровождать.

Для реализации проекта потребуются средства на дополнительное оборудование мест проживания, покупку продуктов, гигиенических средств, белья, и других бытовых принадлежностей. Помочь «Перспективам» можно, сделав пожертвование по ссылке.