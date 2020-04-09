В Петербурге умерло еще два пациента с COVID-19

Эту информацию также подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19. Оба пациента скончались в инфекционной больнице им. С.П. Боткина: мужчина — 31 марта, а женщина — 1 апреля. В заметках врачей также отмечено, что оба пациента «страдали многочисленными хроническими заболеваниями». Мужчину заразил другой больной с COVID-19, женщину — родственник, который вернулся из Италии.

7 апреля также стало известно о смерти пациента больницы №122 им. Соколова — мужчина поступил в медучреждение с гангреной стопы, однако позднее у него обнаружили симптомы пневмонии. Еще через 1,5 суток он скончался — тогда доктора заподозрили заражение COVID-19. Сейчас отделение, где лежал мужина, закрыто на карантин.

По состоянию на 9 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 10 131. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.