Парикмахеры и барбершоперы Петербурга обратились к правительству с просьбой поддержать их в период пандемии

Представители бьюти-сферы просят освободить предприятия малого бизнеса от уплаты налогов до конца режима повышенной готовности или ЧС на территории региона, установить право работодателя отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до 6 месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты им ежемесячных пособий, предоставить кредитные каникулы по действующим кредитам с отсрочкой 180 дней, а также арендные каникулы и отсрочки по коммунальным платежам.

«Наши предприятия несут колоссальные убытки, ставящие под угрозу их существование и, как следствие, сохранение рабочих мест и бизнеса. Для недопущения массового сокращения рабочих мест и повышения уровня безработицы, а также во избежание огромного количества банкротств предприятий малого и среднего бизнеса 3 апреля 2020 года Правительство РФ по поручению Президента внесло индустрию красоты (салоны красоты и парикмахерские) в список отраслей, которые в первую очередь нуждаются в государственной поддержке. Однако на региональном уровне наши проблемы остаются без внимания», — говорится в тексте обращения.

Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса. Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры.