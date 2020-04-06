Симптомы Covid-19 наблюдаются у еще 6 животных — одной малайской тигрицы, двух амурских тигров и трех африканских львов. За ними наблюдают ветеринары, которые ожидают, что все животные в скором времени пойдут на поправку. Несмотря на диагностированный у тигрицы Нади коронавирус, представители Общества охраны природы США отмечают — на данный момент доказательств того, что животные могут передавать коронавирус людям, нет.

Напомним, ранее китайские ветеринары выяснили, что вирус SARS-CoV-2 способен инфицировать кошек. Почти у 15% бродячих и домашних кошек в Ухане есть антитела к SARS-CoV-2. Исследователи отмечают, что домашних питомцев заразили их хозяева, которые перенесли коронавирусную инфекцию. А вот каким способом заразились бродячие кошки, пока неизвестно. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть при контактах с людьми. Авторы исследования предложили дистанцировать людей и питомцев и ввести строгие гигиенические и карантинные меры в отношении животных.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.