Теперь экскурсии по главным достопримечательностям Петербурга можно пройти виртуально. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила приложение «Виртуальные экскурсии», пользователи которого смогут посетить Исаакиевский собор и другие памятники не выходя из дома.
Приложение дня: виртуальные экскурсии по достопримечательностям Петербурга от «ВКонтакте»
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Фото: пресс-служба "ВКонтакте"
Первой достопримечательностью Петербурга, «ушедшей» в онлайн, стал Исаакиевский собор. Экскурсия представляет из себя 3D-тур по храму — посетители могут перемещаться по зданию и на 360 градусов рассматривать его интерьер. Как говорят разработчики, благодаря такому интерфейсу «создается эффект присутствия, который невозможен при просмотре даже самой обширной галереи».
«Подобные виртуальные туры позволяют каждому желающему из любой точки мира очутиться в зданиях, от которых захватывает дух. Это особенно ценно, когда многие не смогли отправиться в отпуск и увидеть все своими глазами. 3D-экскурсия — единственная возможность посетить достопримечательность», — рассказала руководитель событийного маркетинга «ВКонтакте» Зера Черешнева.
Приложение «Виртуальные экскурсии» работает на платформе VK Mini Apps и доступно по ссылке.
Напомним, «ВКонтакте» и «Одноклассники» покажут главные спектакли Мариинского театра в режиме онлайн. Всю неделю, до 7 апреля, на платформах будут проходить трансляции записей балетов, опер и симфонических концертов — от «Медного всадника» до симфоний Чайковского, исполненных оркестром под руководством Валерия Гергиева.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Минкомсвязи и «Цифровая экономика» также собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале. В рамках проекта информация сгруппирована тематически — для тех, кто хочет послушать музыку или посмотреть кино, организовать дистанционную работу или повысить свою квалификацию, заказать продукты с доставкой на дом или аккуратно выйти за ними магазин, перемещаясь по городу безопасно.
Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
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