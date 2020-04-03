Первой достопримечательностью Петербурга, «ушедшей» в онлайн, стал Исаакиевский собор. Экскурсия представляет из себя 3D-тур по храму — посетители могут перемещаться по зданию и на 360 градусов рассматривать его интерьер. Как говорят разработчики, благодаря такому интерфейсу «создается эффект присутствия, который невозможен при просмотре даже самой обширной галереи».

«Подобные виртуальные туры позволяют каждому желающему из любой точки мира очутиться в зданиях, от которых захватывает дух. Это особенно ценно, когда многие не смогли отправиться в отпуск и увидеть все своими глазами. 3D-экскурсия — единственная возможность посетить достопримечательность», — рассказала руководитель событийного маркетинга «ВКонтакте» Зера Черешнева.

Приложение «Виртуальные экскурсии» работает на платформе VK Mini Apps и доступно по ссылке.

Напомним, «ВКонтакте» и «Одноклассники» покажут главные спектакли Мариинского театра в режиме онлайн. Всю неделю, до 7 апреля, на платформах будут проходить трансляции записей балетов, опер и симфонических концертов — от «Медного всадника» до симфоний Чайковского, исполненных оркестром под руководством Валерия Гергиева.