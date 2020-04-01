Как пишет «Фонтанка», спрос на сервисы доставки продуктов в Петербурге увеличился в 12 раз, в Москве — в 20. Такие данные приводит сервис доставки продуктов iGooods, который работает с магазинами Prisma, «Лента», Metro, «ВкусВилл» и «Карусель». В обычные дни срок ожидания доставки составляет 2-3 дня, в пиковую нагрузку текущей недели, вызванную введением режима самоизоляции, подождать придется 5-7 дней.

«Мы забираем товары с полок магазинов. И если человек делал заказ неделю назад, то за это время они обновляются полностью. Товар-то есть, но он другой. Человек заказывал одни макароны, а именно их сейчас нет. Может быть, даже нужная марка макарон есть в наличии, но уже не спиральки, а ракушки. Система снабжения гипермаркетов не успела приспособиться и не может так быстро пополнять полки», — рассказал сооснователь iGooods Григорий Кунис. Уже сейчас компания прорабатывает вопрос об увеличении штата — дополнительно нанимаются более 2 тысяч человек.

Как рассказали «Коммерсанту» в сервисе доставки «Сбермаркет», после введения ограничений спрос на доставку увеличится на 40% — в компании признаются, что «многие сервисы, включая наш, не были готовы к такому взрывному спросу». В «Перекрестке» также решили прибегнуть к увеличению — на 20% расширится штат курьеров и сборщиков, а также автопарк. А вот сервисы «Самокат» и «Яндекс.Лавка» переживают спрос намного легче конкурентов — как считает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров, посколько они имеют более высокую скорость масштабирования и больший запас мощностей.

Не испытывают проблем из-за растущего спроса и службы доставки готовой еды — даже несмотря на то, что в период с 23 по 30 марта число заказов увеличилось на 45% в сравнении с предыдущей неделей. «У нас есть резерв, чтобы справиться с существенно большей нагрузкой», — отметили представители Delivery Club.