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Скончавшихся от Covid-19 в Петербурге будут хоронить в цинковых гробах

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова озвучила новое предписание «о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей». Согласно документу, властям города необходимо «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими», а кроме того, умерших от Covid-19 в Петербурге будут хоронить в цинковых гробах.

Как пишет «Доктор Питер», новое предписание предполагает создание схем маршрутизации, которые позволят предотвратить попадание пациентов с ОРВИ и пневмониями в отделения пульмонологии, терапии и реанимации стационаров, где в настоящий момент оказывается экстренная инфекционная помощь. Медицинский персонал также будет разделен — на тех, кто работает с инфицированными пациентами, и тех, кто не занят в оказании им помощи. Вход в клинику всем работникам, не занятым в лечебном процессе, запрещен — остальные, в случае необходимости, будут работать в круглосуточном режиме. 

Все отходы, образующиеся в больницах после оказания помощи пациентам с симптомами ОРВИ и пневмонии, будут отнесены к классу «В» — предоставляющих эпидемиологическую опасность. Ежедневно из необходимо обеззараживать, вывозить и сжигать. Также во всех клиниках должны быть усилены меры дезинфекции — в том числе в тех подразделениях, проводилось вскрытие трупа с подозрением на инфицирование новым коронавирусом.

С умершими от Covid-19 пациентами родственники попрощаться не смогут — согласно документу, властям города необходимо «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими». Хоронить жертв инфекции теперь будут в цинковых, герметично запаянных гробах. Выдавать их будут прямо в патологоанатомических отделениях, либо, по желанию родственников, трупы будут направляться в крематорий.

Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен

 

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Дарья Гладких,
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