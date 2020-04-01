Скончавшихся от Covid-19 в Петербурге будут хоронить в цинковых гробах

Как пишет «Доктор Питер», новое предписание предполагает создание схем маршрутизации, которые позволят предотвратить попадание пациентов с ОРВИ и пневмониями в отделения пульмонологии, терапии и реанимации стационаров, где в настоящий момент оказывается экстренная инфекционная помощь. Медицинский персонал также будет разделен — на тех, кто работает с инфицированными пациентами, и тех, кто не занят в оказании им помощи. Вход в клинику всем работникам, не занятым в лечебном процессе, запрещен — остальные, в случае необходимости, будут работать в круглосуточном режиме.

Все отходы, образующиеся в больницах после оказания помощи пациентам с симптомами ОРВИ и пневмонии, будут отнесены к классу «В» — предоставляющих эпидемиологическую опасность. Ежедневно из необходимо обеззараживать, вывозить и сжигать. Также во всех клиниках должны быть усилены меры дезинфекции — в том числе в тех подразделениях, проводилось вскрытие трупа с подозрением на инфицирование новым коронавирусом.

С умершими от Covid-19 пациентами родственники попрощаться не смогут — согласно документу, властям города необходимо «исключить осуществление ритуальных церемоний прощания с умершими». Хоронить жертв инфекции теперь будут в цинковых, герметично запаянных гробах. Выдавать их будут прямо в патологоанатомических отделениях, либо, по желанию родственников, трупы будут направляться в крематорий.

Напомним, 24 марта главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции Covid-19, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия. Позже запрет был смягчен.