Правительство Петербурга приступило к формированию второго пакета мер, направленных на поддержку бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее в Смольном уже утвердили один план поддержки бизнеса и обеспечения устойчивого развития экономики города в период пандемии коронавируса. Всего на эти цели из бюджета будет выделено от 4,5 до 5 миллиардов рублей.
Правительство Петербурга разрабатывает второй пакет мер для поддержки бизнеса в период пандемии
В числе предложений — понизить размер коммунальных платежей для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также добиться предоставления скидки для арендаторов помещений в коммерческих торговых центрах. «Рассматриваем модель, когда мы снижаем налог на имущество для торговых центров, если они предоставляют те или иные льготы своим арендаторам», — отметил в разговоре с «Фонтанкой» вице-губернатор Евгений Елин.
Поддержку также планируют оказать предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги, а также работающим в сфере строительства и торговли — конкретные меры в настоящий момент прорабатываются. Также в Смольном начали сбор предложений о помощи среди системообразующих предприятий и приступили к разработке мер поддержки, которые предотвратили бы увольнение работников — например, создание систем удаленной занятости.
Напомним, ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Музей стрит-арта, «Севкабель Порт», Anna Nova и еще 27 частных учреждений культуры Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбойподдержать их в период пандемии.
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