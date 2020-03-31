Правительство Петербурга разрабатывает второй пакет мер для поддержки бизнеса в период пандемии

В числе предложений — понизить размер коммунальных платежей для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также добиться предоставления скидки для арендаторов помещений в коммерческих торговых центрах. «Рассматриваем модель, когда мы снижаем налог на имущество для торговых центров, если они предоставляют те или иные льготы своим арендаторам», — отметил в разговоре с «Фонтанкой» вице-губернатор Евгений Елин.

Поддержку также планируют оказать предприятиям, предоставляющим коммунальные услуги, а также работающим в сфере строительства и торговли — конкретные меры в настоящий момент прорабатываются. Также в Смольном начали сбор предложений о помощи среди системообразующих предприятий и приступили к разработке мер поддержки, которые предотвратили бы увольнение работников — например, создание систем удаленной занятости.