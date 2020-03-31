Жильцы реабилитационного приюта призвали оставаться дома в новом фотопроекте «Ночлежки»

«Все должны сидеть дома, кто ж спорит. «Ночлежка» 30 лет это твердит. Огромное спасибо Александру Семину, который все придумал, Жене Кожевину, который успел до карантина все снять и дизайн-студии The clients, которая сделала все остальное. И конечно спасибо жильцам нашего реабилитационного приюта на Боровой, что согласились на съемку: Максиму, Игорю, Кате, Станиславу, Сергею и Надежде», — поделился директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин.

Напомним, 25 марта благотворительная организация «Ночлежка» обратилась к правительствам Петербурга и Москвы с просьбой позаботиться о бездомных людях во время пандемии коронавируса Covid-2019. Сотрудники «Ночлежки» предложили развернуть в Петербурге и Москве дополнительные временные пункты обогрева, в которых бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей. Смольный предоставил дополнительную поддержку для бездомных людей на период пандемии. Теперь все люди без определенного места жительства могут круглосуточно находиться в домах ночного пребывания для соблюдения самоизоляции.