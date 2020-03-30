Бездомные люди смогут круглосуточно находиться в домах ночного пребывания Петербурга в период пандемии

Круглосуточно находиться в домах ночного пребывания Петербурга могут те бездомные, которые в настоящий момент пребывают в специализированных пунктах. Срок нахождения продлен для соблюдения самоизоляции. Проживающие получат питание и постоянное медицинское наблюдение, в пунктах есть душевые комнаты и стиральные машины. При этом новый прием в эти учреждения приостановлен.

На сегодняшний день в разных районах Петербурга работают 13 домов ночного пребывания, а также один городской Центр учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства — в них могут разместиться около 300 человек. «Все эти учреждения переведены в режим круглосуточной работы, в них регулярно проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе многократная дезинфекция, проветривание и обеззараживание воздуха», — отмечают в пресс-службе Смольного.

Напомним, 25 марта благотворительная организация «Ночлежка» обратилась к правительствам Петербурга и Москвы с просьбой позаботиться о бездомных людях во время пандемии коронавируса Covid-2019. Сотрудники «Ночлежки» предложили развернуть в Петербурге и Москве дополнительные временные пункты обогрева, в которых бездомные люди могли бы находиться на допустимом друг от друга расстоянии под присмотром врачей. «Сейчас особенно важно, чтобы любой человек смог переждать угрозу заражения в безопасности», — напоминают в организации.