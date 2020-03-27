Музей стрит-арта, «Севкабель Порт», Anna Nova и еще 27 частных учреждений культуры Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой поддержать их в период пандемии. Они просят признать распространение коронавируса обстоятельством непреодолимой силы, освободить их от уплаты налогов и страховых взносов, помочь в предоставлении отсрочки от уплаты коммунальных платежей, а также создать программу субсидирования. Публикуем текст обращения.
Частные учреждения культуры Петербурга обратились к правительству с просьбой поддержать их в период пандемии
«Уважаемый Александр Дмитриевич, мы, руководители коммерческих и некоммерческих частных культурных учреждений и общественных пространств Санкт-Петербурга, этим письмом обращаемся к Вам за помощью. Думаем, вы согласны, что культура — это важная часть общества, его просвещения и развития. Культура помогает вести диалог с другими странами, повышает привлекательность города для туристов и международных инвестиций. Культура образовывает горожан и обогащает городскую среду. В новых поправках к Конституции защита культуры является одним из приоритетных направлений.
Мы рады, что Государство в это тяжелое время вынужденного карантина поддерживает государственные музеи, однако в стране, и в частности в нашем городе, работает несколько десятков частных культурных учреждений и общественных пространств, которые формируют уникальный культурный облик нашего региона. Сейчас мы попали в сложные условия и находимся на грани закрытия и банкротства. Владимир Путин в своем обращении 25 марта озвучил ряд мер по поддержке среднего и малого бизнеса во времена борьбы с коронавирусом, призвал работодателей максимально сохранять сотрудников на местах.
Мы одни из первых ощутили закрытие границ — с февраля у нас снизился поток иностранных посетителей, а начиная с марта их не стало совсем. С 18 марта все частные культурные организации приостановили обслуживание посетителей, в связи с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» от 18.03.2020.
Мы понимаем, что в сложных условиях вынужденных мер по изоляции и предотвращению распространения пандемии вопросы путешествий, посещения культурных мест и концертных залов отходят на второй план, а на первом месте оказываются вопросы здоровья, питания и финансовой стабильности. Мы разделяем принятые меры по борьбе с коронавирусом, но не видим выхода по сохранению нашего полезного для региона дела. В данный момент у нас нет постоянного источника дохода и нет фиксированной поддержки как у бюджетных организаций. Мы привыкли делать добро для города своими силами, но именно сейчас мы вынуждены просить помощи у вас».
Полный текст обращения, а также петицию, обращенную губернатору Петербурга Александру Беглову, можно прочитать и подписать здесь.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса. Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры.
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