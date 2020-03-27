Частные учреждения культуры Петербурга обратились к правительству с просьбой поддержать их в период пандемии

«Уважаемый Александр Дмитриевич, мы, руководители коммерческих и некоммерческих частных культурных учреждений и общественных пространств Санкт-Петербурга, этим письмом обращаемся к Вам за помощью. Думаем, вы согласны, что культура — это важная часть общества, его просвещения и развития. Культура помогает вести диалог с другими странами, повышает привлекательность города для туристов и международных инвестиций. Культура образовывает горожан и обогащает городскую среду. В новых поправках к Конституции защита культуры является одним из приоритетных направлений.

Мы рады, что Государство в это тяжелое время вынужденного карантина поддерживает государственные музеи, однако в стране, и в частности в нашем городе, работает несколько десятков частных культурных учреждений и общественных пространств, которые формируют уникальный культурный облик нашего региона. Сейчас мы попали в сложные условия и находимся на грани закрытия и банкротства. Владимир Путин в своем обращении 25 марта озвучил ряд мер по поддержке среднего и малого бизнеса во времена борьбы с коронавирусом, призвал работодателей максимально сохранять сотрудников на местах.

Мы одни из первых ощутили закрытие границ — с февраля у нас снизился поток иностранных посетителей, а начиная с марта их не стало совсем. С 18 марта все частные культурные организации приостановили обслуживание посетителей, в связи с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» от 18.03.2020.

Мы понимаем, что в сложных условиях вынужденных мер по изоляции и предотвращению распространения пандемии вопросы путешествий, посещения культурных мест и концертных залов отходят на второй план, а на первом месте оказываются вопросы здоровья, питания и финансовой стабильности. Мы разделяем принятые меры по борьбе с коронавирусом, но не видим выхода по сохранению нашего полезного для региона дела. В данный момент у нас нет постоянного источника дохода и нет фиксированной поддержки как у бюджетных организаций. Мы привыкли делать добро для города своими силами, но именно сейчас мы вынуждены просить помощи у вас».

Полный текст обращения, а также петицию, обращенную губернатору Петербурга Александру Беглову, можно прочитать и подписать здесь.