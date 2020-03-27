Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование Aviasales, россиянам советуют «отгородиться от родственников и домашних любимцев прочной дверью», чтобы сделать работу на «удаленке» максимально продуктивной. Также неплохо купить беруши или качественные наушники, ну а если шуметь не воспрещается — настольные игры, наборы для творчества и другие развивающие игрушки.

Во время работы на дому необходимо тщательно приводить себя в порядок. Лучше настроиться на рабочий лад поможет «деловая пижама» или соблюдение дресс-кода. Также нужно очистить письменный стол, заклеить веб-камеру и «на всякий случай все-таки надеть трусы», советуют аналитики.

Пока в лабораториях BIOCAD готовятся к разработке вакцины против коронавируса, основная часть сотрудников почти неделю работает удаленно. В нашем специальном карантинном выпуске рубрики «Как все успевать» вице-президент компании Александра Глазкова поделилась c «Собака.ru» лайфхаками — для руководителей, которые пытаются организовать работу в новых реалиях, и сотрудников, мечтающих о повышении самодисциплины.