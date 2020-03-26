«Мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы»: представители книжного бизнеса запустили петицию

В петиции отмечается, что книжные магазины уже наблюдают спад продаж на уровне 50-60%, а введение карантина может убить независимые магазины. Это, по мнению авторов петиции, приведет к росту цен на книги, их недоступности для рядового читателя, а издательства будут вынуждены сократить объемы и впасть в рецессию, которую многие не переживут. Авторы отмечают, что книгоиздание в России — на 2/3 малый и средний бизнес, который может быть уничтожен из-за пандемии.

Авторы петиции предлагают отменить НДС на книги. Выработать механизм полной или частичной компенсации затрат на аренду книжных магазинов до конца 2020 года: создать фонд целевых грантов; выделить субсидии; ввести налоговый вычет, возмещающий ежемесячную арендную ставку магазина. Продлить действие ЕНВД (Единый налог на вменённый доход) для книжной торговли до 2022 года. Предоставить доступ компаниям, обеспеченным товарным остатком или дебиторской задолженностью, к беспроцентным кредитам на срок от 3 месяцев до года. Ввести специальный тариф для отправок книг Почтой России. Даже если европейская часть России уйдет на двух-трехмесячную изоляцию, льготный тариф для отправок книг Почтой России поддержит многие маленькие издательства и магазины. Перенаправить уже выделенные бюджеты библиотек на мероприятия, которые были отменены в связи с карантином, на прямые закупки книг у независимых книжных магазинов и издателей. Выделить целевой грант на создание типового сайта интернет-магазина для независимых книжных магазинов, интегрированной национальной общей системы интернет-торговли и продвижения. Это поможет маленьким книжным пройти цифровую трансформацию и подключиться к онлайн-торговле и логистике. Выделить площади и эфиры социальной рекламы в регионах для поддержки местных независимых книжных магазинов и издательств.

Авторы петиции отмечают, что она родилась в профессиональном книжном сообществе и открыта для подписи всем переводчикам, редакторам, корректорам, продавцам, верстальщикам, критикам — словом всем людям, связанным с книгами, а также читателям. Подписать ее можно по ссылке

Ранее «Собака.ru» публиковала петицию петербургских рестораторов.