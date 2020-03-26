На счету марта-2020 в Петербурге — уже третий температурный рекорд. В среду, 25 марта, воздух прогрелся до 12,5 градусов выше нуля. Последний раз так тепло было в 1968 году.
В Петербурге — третий температурный рекорд марта. Последний раз так тепло было полвека назад
«25 марта, в условиях малооблачной и антициклональной погоды, температура воздуха в Северной столице достигла +12,5 градусов, что на 0,2 градуса выше прежнего достижения 1968 года. Это уже третий рекордный максимум в марте 2020 года», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Напомним, 9 марта в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. Утро 14 марта стало самым холодным с начала весны. Синоптики рассказали о погоде на весну и лето-2020 в Петербурге. Зонты не понадобятся: по прогнозам, в городе будет преимущественно жаркая и сухая погода.
В саду Дружбы на Литейном проспекте в Петербурге начинает цвести сакура. Уже к 24 марта на ветках появились первые небольшие бутоны. Как говорят петербуржцы, еще несколько дней — и первое дерево будет радовать горожан дивными цветами. В 2019 году первые цветы появились на деревьях сакуры в феврале — в Японском саду на Аптекарском острове. А в саду Дружбы сакура распустилась в конце апреля — «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.
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