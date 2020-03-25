Фото дня: в саду Дружбы на Литейном проспекте начинает цвести сакура

Цветение сакуры — процесс недолговременный. Когда цветок полностью раскрывается, он остается таким около недели — все зависит от погоды и температуры. Чем холоднее, тем дольше можно наблюдать за цветением сакуры, а сильные ветра и дождь могут значительно сократить время существования соцветий (поэтому лучше успеть увидеть своими глазами!).

В 2018 году, благодаря беспрецедентно теплому и сухому маю, Петербург утопал в зелени, а сирень, яблони и вишни были усыпаны цветами. Сакура цвела в Ботаническом саду и в Яблоневом саду в районе Купчине. В 2019 году первые цветы появились на деревьях сакуры в феврале — в Японском саду на Аптекарском острове. А в саду Дружбы на Литейном сакура распустилась в конце апреля — «Собака.ru» собрала самые цветущие фотокарточки.

В 2020 году в Центральном районе благоустроят две зеленые территории — сад «Дружбы» на Литейном проспекте и безымянный сквер на Кирочной улице, 55. Против проектного плана последнего еще летом 2019 года выступали петербуржцы — по их мнению, площадка со снарядами для активного отдыха является единственным местом, где дети могут провести время с пользой.