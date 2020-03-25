Красилов исполнил свой собственный комплекс упражнений для разминки в рамках анонса проекта #hometeam. Спортивный бренд adidas запускает цикл бесплатных домашних тренировок в приложении adidas Training, на базе которого тренеры фитнес-клуба The Base и бегового сообщества adidas Runners, а также известные спортсмены проведут онлайн-занятия. В ближайшее время к проекту присоединятся с собственными комплексами упражнений спортсмены Самира Мустафаева, Алексей Миранчук, Алия Мустафина, Александра Трусова и Екатерина Селезнева.

Пока на карантин закрываются спортзалы и бассейны, а прогулки по улице переходят в разряд роскоши «Собака.ru» расспросила главного ЗОЖ-гуру Петербурга и идеолога проекта «Бешеная сушка» Василия Смольного о том, как пережить период самоизоляции и продолжить влезать в старые джинсы.