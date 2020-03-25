Танцор Дмитрий Красилов пусть и не едет на «Евровидение»-2020 вместе с Little Big, зато не отчаивается — и продолжает показывать зажигательные танцы. На этот раз для всех, кто сидит на карантине или самоизоляции, совместно с аdidas «Пухляш» записал видео для домашних тренировок. Все сделали утреннюю зарядку? Повторяем за ним!
Красилов исполнил свой собственный комплекс упражнений для разминки в рамках анонса проекта #hometeam. Спортивный бренд adidas запускает цикл бесплатных домашних тренировок в приложении adidas Training, на базе которого тренеры фитнес-клуба The Base и бегового сообщества adidas Runners, а также известные спортсмены проведут онлайн-занятия. В ближайшее время к проекту присоединятся с собственными комплексами упражнений спортсмены Самира Мустафаева, Алексей Миранчук, Алия Мустафина, Александра Трусова и Екатерина Селезнева.
Пока на карантин закрываются спортзалы и бассейны, а прогулки по улице переходят в разряд роскоши «Собака.ru» расспросила главного ЗОЖ-гуру Петербурга и идеолога проекта «Бешеная сушка» Василия Смольного о том, как пережить период самоизоляции и продолжить влезать в старые джинсы.
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