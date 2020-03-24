По состоянию на 09:40 24 марта, в Италии выявлено 63 927 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией Covid-2019, 7 432 человека выздоровели, 6 077 — скончались. В Китае, откуда пришел вирус, в два раза меньше летальных исходов — 3 281, 73 277 человек выздоровели.

Изначально вирус бушевал только на севере страны, но быстро распространился везде, включая острова. В стране введено чрезвычайное положение, закрыты границы, людям предписано сидеть дома. Бывшая петербурженка, жительница острова Сардиния и автор инстаграм-аккаунта @my_sardinian_diary Наталья Орлова рассказала «Собака.ru» том, как Италия выживает под прессом Covid-19 и как итальянцы не перестают быть итальянцами.

Актер и режиссер Данила Козловский сейчас находится в Америке. По состоянию на 24 марта, США является третьей страной по количеству заболевших новым коронавирусом Covid-2019 — более 46 тысяч зараженных, 590 выздоровевших. Улицы одного из самых густонаселенных городов Штатов также опустели. По ним и прогулялся Козловский — посмотрите, как выглядит Нью-Йорк во время пандемии.