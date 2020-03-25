Встречаем весну во всеоружии: приводим в порядок свой дом, офис, ресторан — в общем, среду обитания — и разбираемся на примере компании Fast Cleaning, чем на самом деле занимается клининговая служба, особенно в период всевозможных эпидемий.
Чем занимается клининговая компания?
Уборка помещений
Кроме стандартных опций — от работы с пылью и дезинфекции до мытья полов и шкафов — в раздел «уборки помещений» традиционно входят генеральная уборка и поддерживающие манипуляции, необходимые раз в неделю. Отдельного внимания заслуживают позиции уборки после ремонта и пожара. Последнее часто требует специальной подготовки, а в Fast Cleaning с этим все в порядке. В клининговой компании можно заказать уборку в городские апартаменты, загородную усадьбу, хостел, ресторан, бизнес-центр — куда угодно.
Химчистка мебели
Как ни убирайся дома самостоятельно с пылесосом, привести в порядок диваны, оттоманки и кресла в гостиной на все сто без помощи профи не удастся. Клинеры выезжают к заказчику сразу со всем необходимым, включая оборудование и средства, которые кроме прочего устранят пятна и неприятный запах. Кстати, в этот раздел Fast Cleaning не забыли включить химчистку матрасов, «после кошки», а также гипоаллергенную химчистку детской мебели.
Мытье окон, витрин и фасадов
Солнце в Петербурге весной обнажает всю красоту города, но смотреть на нее в разы приятнее через чистые окна. Для этого вызываем домой (читай: на дачу, в ресторан или гостиницу) команду клининговой службы — сделать окна по-настоящему кристальными под силу только суперкоманде. В эту же главу зачастую входят опции мытья витрин и фасадов, отчего имидж вашей компании вырастет сразу на несколько пунктов.
Чистка напольных покрытий
Мрамор, гранит, ковролин или линолеум — за всем нужен особый уход. В противном случае царапины и испорченный пол гарантированы. Профильные специалисты выполняют полировку, шлифовку, выравнивают рельеф, убирают пятна и делают все необходимое, чтобы поверхности были обновленными, чистыми и радовали глаз. А в Fast Cleaning еще и знают, какие техники применять к разным поверхностям, что даст превосходный результат.
Андрей Карнюшин
Fast Cleaning
Не каждый сможет помыть окна снаружи из-за боязни высоты или, скажем, возраста. Не в каждом доме найдется полный арсенал моющих средств, содержащих дезинфектанты, и техники, например всевозможные «тряпочки» для различных поверхностей, экстрактор для химчистки, роторная машина для глубокой чистки твердых напольных покрытий, парогенератор и прочее необходимое оснащение. А в клининговой компании все это есть в дополнение к опыту, ведь наша миссия заключается в том, чтобы вы отдыхали в чистоте! Кроме этого, в разгар зимних и весенних эпидемий не стоит забывать, что вирус боится чистоты!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.