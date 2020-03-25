Чем занимается клининговая компания?

Fast Cleaning

Не каждый сможет помыть окна снаружи из-за боязни высоты или, скажем, возраста. Не в каждом доме найдется полный арсенал моющих средств, содержащих дезинфектанты, и техники, например всевозможные «тряпочки» для различных поверхностей, экстрактор для химчистки, роторная машина для глубокой чистки твердых напольных покрытий, парогенератор и прочее необходимое оснащение. А в клининговой компании все это есть в дополнение к опыту, ведь наша миссия заключается в том, чтобы вы отдыхали в чистоте! Кроме этого, в разгар зимних и весенних эпидемий не стоит забывать, что вирус боится чистоты!