В апреле и мае на востоке Северо-Западного региона ожидается температура выше нормы, в июне и июле — дефицит осадков, а август, по прогнозу Гидрометцентра России, отметится превышением нормы среднемесячных температурных показателей — особенно на юге Северо-Запада. При этом начало осени пройдет без аномалий.

Напомним, утро 14 марта в Петербурге стало самым холодным с начала весны. По информации на 8:00, температура воздуха опустилась до 4,8 градуса ниже нуля. Ранее,9 марта, в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году.

Зато как минимум до среды, 25 марта, в Петербурге ожидается безоблачная, теплая погода, а в конце рабочей недели возможно потепление до +10 градусов.