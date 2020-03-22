Как минимум до среды в Петербурге ожидается безоблачная, теплая погода, а в конце рабочей недели возможно потепление до +10 градусов, уверяют синоптики.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Петербурге на этой неделе
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Фото: Shutterstock
Сегодня, 22 марта, город находится в центральной части скандинавского антициклона. «Его стараниями облаков в небе над регионом будет мало, а вероятность осадков ожидается близкой к нулю», – пишет ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус . Температура воздуха днем составит от +1 до +3 градусов, в Ленинградской области – от -1 до +4. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 780 мм рт. ст., что существенно нормы.
По информации Гидрометцентра, днем в понедельник ожидается потепление до +5 градусов, ночью же может похолодать до -7. Согласно прогнозу синоптиков, до конца недели в городе будет малооблачно и без осадков. А в пятницу в Петербурге температура воздуха может составить до +10 градусов днем, в субботу – до +13.
Напомним, утро 14 марта в Петербурге стало самым холодным с начала весны. По информации на 8:00, температура воздуха опустилась до 4,8 градуса ниже нуля. Ранее,9 марта, в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. По словам синоптика Михаила Леуса, в 15 часов в городе потеплело до +7,9 градусов – это на 0,3 градуса выше прежнего достижения 2015 года.
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