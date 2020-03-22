Синоптики рассказали, какой будет погода в Петербурге на этой неделе

Напомним, утро 14 марта в Петербурге стало самым холодным с начала весны. По информации на 8:00, температура воздуха опустилась до 4,8 градуса ниже нуля. Ранее,9 марта, в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд – последний раз в этот день было так тепло в 2015 году. По словам синоптика Михаила Леуса, в 15 часов в городе потеплело до +7,9 градусов – это на 0,3 градуса выше прежнего достижения 2015 года.

