Ушедший 2019-й стал годом укрепления горизонтальных связей и гражданского общества в Петербурге: именно тогда в городе расцвели локальные интернет-сообщества. Люди стали «выходить из квартир», общаться с соседями и делать районы, в которых они живут, или весь город, лучше. Естественно, это сообщества не могли не среагировать на все, что окружает бушующий коронавирус: карантин, отмены мероприятий и закрытие заведений. Администраторы сообществ рассказывают, как паблики адаптируются к новой реальности.
Как реагируют на эпидемию коронавируса локальные интернет-сообщества Петебрурга?
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Команда сообщества "Пять углов"
Администратор Facebook-сообщества "Пять углов" Вера Врубель
Мы — соседи, мы помогаем друг другу сделать жизнь лучше. Коронавирус создал непростую ситуацию для всех, поэтому соседская помощь и поддержка нужна как никогда. Сейчас мы, во-первых, работаем над тем, чтобы помочь инклюзивному кафе «Огурцы» организовать доставку еды.Это чудесное заведение, где наравне с профессионалами работают люди с особенностями развития психики и интеллекта. Сейчас «Огурцы» закрылись на карантин, а своих мощностей для того, чтобы доставлять блюда у них нет. Но мы обязательно поможем.
Второе — доставка продуктов старикам, которым нежелательно выходить из дома. Здесь все упирается в их недоверчивость. Мы, как и советуют, кладем им под двери записки, в которых сообщаем, что можем купить для них продукты или разговариваем через дверь. Это не всегда работает, но способ не оставить пожилых в беде мы найдем обязательно.
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Команда "Петроградской диаспоры"
Администратор Facebook-сообщества "Петроградская диаспора" Марфа Хромова-Борисова
Как и многие, участники сообщества оказывают пожилым людям помощь в покупке еды и лекарств: оставляют под дверьми записки, где можно написать номер квартиры и список нужных продуктов. Также одна из жительниц Петроградской стороны рисует красивые выкройки для масок, другая, тренер по йоге, у которой студия закрывается на карантин, будет давать занятия онлайн за донаты.
Другая инициатива участников "Диаспоры" - помощь кафе-столовой на Аптекарском, 4. Из-за карантина они рискуют закрыться, но в режиме доставки хорошо будет всем: кафе останется в живых, люди получат вкусную еду.
Не забываем об основной функции «Петроградской диаспоры», как и любого районного паблика: информирование жителей района о самом важном. Например, в группе проходит ежедневная перекличка, в которой мы делимся состоянием дел в продуктовых магазинах: где что есть, где чего нет, куда есть смысл ехать, а от каких супермаркетов лучше держаться подальше.
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Ксения Годес. Фото - Facebook
Администратор Facebook-сообщества «От Стрелки до Гавани» Ксения Годес
Как только вышло первое распоряжение правительства города, в группу посыпались тексты достойных и мнимых вирусологов, новости о закрытии пространств по всему миру. Я сразу призвала участников соблюдать правила группы и придерживаться географического признака, публиковать только проверенную информацию и не сеять панику.
Мне показалось важным поддерживать друг друга не только полезной информацией, но и стараться сохранять позитивное настроение – делиться бодрыми историями, создавать онлайн-клубы по интересам, делиться позитивным опытом самоизоляции и проч.
Вторым действием была отмена всех запланированных мероприятий. У нас на 18 марта была назначена первая встреча группы. Мы собирались знакомиться, слушать лекцию Михаила Трофименкова, петь сочиненные участниками группы песни. Еще были запланированы локальные встречи с муниципальными депутатами, которые готовы поддержать некоторые наши инициативы, их тоже отменили – будем решать наши задачи пока дистанционно.
Сейчас собираемся связываться с собесами, советами ветеранов, волонтерскими организациями, развешивать объявления в своих домах. Тех, кто готов помочь пожилым много и когда это видишь, очень тепло становится на душе.
Сегодня получила письмо от женщины, которая пишет, что ничто так не поднимает настроение в трудное время, как фото домашних животных и рассказы о них. Хотим запустить проект «Животные Острова» — будем рассказывать друг другу веселые истории про питомцев и иллюстрировать своими фото.
Меня очень беспокоит психологический климат. Помимо боязни самой болезни, многие люди уже оказались в очень непростой экономической ситуации. А для кого-то самоизоляция это уже стресс. Поэтому будем запускать разнообразные виртуальные проекты для эмоциональной поддержки и интересного досуга. Я, например, собираюсь предложить бесплатные курсы сторителлинга – будем писать интересные истории про Остров, под чутким руководством опытных редакторов. Уверена и другие соседи предложат много важных и полезных идей. Вместе справимся.
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Фото: ДТП и ЧП. Санкт-Петербург
Юрий Зыков, администратор ВК-сообщества "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"
Все новости об авариях и чрезвычайных ситуациях присылают в группе читатели и то, что связано с коронавирусом — не исключение. Например, подписчики присылают фото пустых полок в том или ином магазине, а потом в том же самом магазине — полные.
В другой магазин на Выборгском шоссе завезли очень много гречки. Выкладываем и мемы о коронавирусе от читателей, и даже инсайды из ближайшей заграницы: недавно был пост о том, что в финских магазинах тоже скупили туалетную бумагу и медицинские маски.
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