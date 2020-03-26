Как реагируют на эпидемию коронавируса локальные интернет-сообщества Петебрурга?

Как только вышло первое распоряжение правительства города, в группу посыпались тексты достойных и мнимых вирусологов, новости о закрытии пространств по всему миру. Я сразу призвала участников соблюдать правила группы и придерживаться географического признака, публиковать только проверенную информацию и не сеять панику.

Мне показалось важным поддерживать друг друга не только полезной информацией, но и стараться сохранять позитивное настроение – делиться бодрыми историями, создавать онлайн-клубы по интересам, делиться позитивным опытом самоизоляции и проч.

Вторым действием была отмена всех запланированных мероприятий. У нас на 18 марта была назначена первая встреча группы. Мы собирались знакомиться, слушать лекцию Михаила Трофименкова, петь сочиненные участниками группы песни. Еще были запланированы локальные встречи с муниципальными депутатами, которые готовы поддержать некоторые наши инициативы, их тоже отменили – будем решать наши задачи пока дистанционно.

Сейчас собираемся связываться с собесами, советами ветеранов, волонтерскими организациями, развешивать объявления в своих домах. Тех, кто готов помочь пожилым много и когда это видишь, очень тепло становится на душе.

Сегодня получила письмо от женщины, которая пишет, что ничто так не поднимает настроение в трудное время, как фото домашних животных и рассказы о них. Хотим запустить проект «Животные Острова» — будем рассказывать друг другу веселые истории про питомцев и иллюстрировать своими фото.

Меня очень беспокоит психологический климат. Помимо боязни самой болезни, многие люди уже оказались в очень непростой экономической ситуации. А для кого-то самоизоляция это уже стресс. Поэтому будем запускать разнообразные виртуальные проекты для эмоциональной поддержки и интересного досуга. Я, например, собираюсь предложить бесплатные курсы сторителлинга – будем писать интересные истории про Остров, под чутким руководством опытных редакторов. Уверена и другие соседи предложат много важных и полезных идей. Вместе справимся.