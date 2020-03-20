Причина закрытия северной посадочной галереи в отмене почти 40 европейских рейсов — на этом фоне внутренние перевозки не способны в той же мере нагрузить терминал. Отмена произошла из-за пандемии коронавируса. В частности, с 16 марта авиакомпания «Россия» полностью прекратила регулярные полеты из Санкт-Петербурга в страны Европейского союза — в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву.

Коронавирус перевел Петербург и Москву в режим повышенной готовности, отменены десятки рейсов, а Россия закрывает границы с 18 марта по 1 мая. Собрали всю информацию о правилах возврата билетов у крупных авиакомпаний, перевозчиков и отельных сетей.

В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.