«Особой жестокости, надругательств над телом жертвы не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв. Согласно обвинительному заключению, преступление Соколовым О. В. совершено в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия, направленные на умышленное причинение смерти Ещенко А. О., не связаны с нахождением Соколова в состоянии необходимой обороны либо с превышением ее пределов», — процитировал заключение адвокат Соколова Александр Почуев.

3 марта Следственный комитет завершил расследование дела историка Олега Соколова, предъявив ему окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 1 статьи 222 УК РФ — убийство и незаконный оборот оружия. Как сообщил адвокат Соколова Александр Почуев, вину историк «по-прежнему признает и раскаивается».

В настоящий момент Олег Соколов находится в московском СИЗО — вопрос об этапировании решится в течение недели. Суд в Петербурге может начать рассматривать дело без личного присутствия при помощи видеоконференцсвязи — в том числе ввиду принятых мер, связанных с распространением коронавируса. 18 марта Верховный суд постановил ограничить рассмотрения уголовных и других дел, а также минимизировать доступ посетителей в залы судов из-за Covid-2019.