«Добродомик» и «История одной кухни» начнут доставлять продукты пожилым людям на дом в период пандемии

Создатели благотворительного кафе «Добродомик» предлагают помочь пожилым людям в период пандемии следующим образом. В официальной группе сообщество будут появляться адреса, где бабушки и дедушки ждут помощи — для того, чтобы ее оказать, необходимо выбрать удобный адрес и отправить в WhatsApp Александры Синяк 8-921-906-906-6 сообщение о готовности. В продуктовый набор включены греча, рис, макароны, хлеб, подсолнечное масло, огурцы, банка горошка, тушеная курица и печенье.

«Звоните по номеру 8-921-906-906-6, пожилой человек спускается, и вы передате ему поддержку. Фото желательно — пожилые люди не против, так как делать наше доброе дело в тишине нереально. Средства, потраченные на закупку, «Добродомик» возвращает сразу после передачи продуктов, но в дальнейшем нужно будет передать товарный чек. Вот такая добрая схема выработалась на данный момент. Желающие помочь старшему поколению в трудный момент — присоединяйтесь», — говорят создатели благотворительного кафе.

Автор проекта «История одной кухни» петербурженка Екатерина, которая на собственной кухне готовит спасенную еду для «Ночлежки» и всех, кто просит у нее помощи в соцсетях, также запускает доставку продуктов пожилым людям на дом. Все организационные моменты она берет на себя — если человеку от 55 лет и больше, он должен позвонить на рабочий телефон 8-999-531-12-38, оставить свой адрес и контактный номер. Развозка продуктов будет осуществляться с вечера пятницы до понедельника.

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