ТЦ, рестораны и фитнес-клубы Петербурга ограничат численность посетителей

«Мы не рекомендуем посещать любые мероприятия численностью свыше 50 человек. Сами места общепита или развлекательные центры закрываться не будут, но численность гостей будет ограничена», — заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Ограничение также касается спортивных и торговых центров, а также фитнес-клубов.

В настоящий момент под наблюдением в Боткинской больнице находятся 314 человек — а с 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге будет вестись только в больницу Святого Георгия. «Силы медиков также направлены на ОРВИ и острые внебольничные пневмонии. Смертельных случаев исхода от гриппа нет. Плановые операции частично откладываются», — добавил Эргашев.

ДЛТ, как и ЦУМ, продолжает работать в прежнем режиме, но ввел дополнительные меры безопасности в рамках профилактики коронавируса. Сотрудникам измеряют температуру и не допускают к работе при наличии малейших симптомов заболеваний – кашля, насморка или повышенной температуры.

Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии подписали петицию, аресованую губернатору Александру Беглову, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

В России приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры России. В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.