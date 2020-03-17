Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

Валентина Ивановна Гагарина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Окончила оренбургское медицинское училище и в 1957 году вышла замуж за Юрия Гагарина — будущего первого космонавта планеты. У Гагариных родились две дочери — Елена и Галина.

После гибели мужа в 1968 году Валентина Гагарина работала лаборантом-биохимиком в лаборатории Центра управления полетами в Звездном городке. В 1981 году вышла первая книга, написанная Гагариной в память о муже «108 минут и вся жизни».

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в Звездном городке, около месяца назад у Гагариной произошел обширный инсульт, после чего ей провели операцию по удалению тромба. О том, когда и где пройдут похороны жены первого космонавта планеты, пока не сообщается.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Валентины Ивановны Гагариной.