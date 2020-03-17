Петербуржцев с подозрением на коронавирус начнут отправлять в больницу Святого Георгия

С 3 марта Боткинская больница была полностью перепрофилирована для приема пациентов с подозрением на коронавирус, однако уже к 15 марта она оказалась переполнена. Как сообщил главный врач больницы, в настоящий момент в боксах находятся 238 пациента — в том числе пять человек, у которых Covid-2019 выявлен.

«Мы захлебываемся. Везут безостановочно пациентов с ОРВИ, гриппом и пневмониями, потому что в Боткинской больнице мест нет. Хочу успокоить всех, кто опасается коронавирусной пневмонии и беспокоится за своих родственников: всем делается исследование на грипп и коронавирус обязательно», — говорят в Боткинской.

В больнице Святого Георгия на Северном проспекте, 1 для пациентов с пневмонией и гриппом отведено 580 коек и 36 реанимационных палат, а также 189 доступных аппаратов искусственной вентиляции легких — к ним подключают больных коронавирусной инфекцией. Всего в Петербурге, по словам Олега Эргашева, возможно дополнительно развернуть 1483 койки в 16 городских стационарах.