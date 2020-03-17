С 16 марта госпитализация пациентов в внебольничными пневмониями и гриппом в Петербурге будет вестись только в больницу Святого Георгия в Выборгском районе. Как сообщил вице-губернатор Олег Эргашев, для этих целей все учреждение будет перепрофилировано — а именно обустроят 580 коек и 36 реанимационных.
Петербуржцев с подозрением на коронавирус начнут отправлять в больницу Святого Георгия
С 3 марта Боткинская больница была полностью перепрофилирована для приема пациентов с подозрением на коронавирус, однако уже к 15 марта она оказалась переполнена. Как сообщил главный врач больницы, в настоящий момент в боксах находятся 238 пациента — в том числе пять человек, у которых Covid-2019 выявлен.
«Мы захлебываемся. Везут безостановочно пациентов с ОРВИ, гриппом и пневмониями, потому что в Боткинской больнице мест нет. Хочу успокоить всех, кто опасается коронавирусной пневмонии и беспокоится за своих родственников: всем делается исследование на грипп и коронавирус обязательно», — говорят в Боткинской.
В больнице Святого Георгия на Северном проспекте, 1 для пациентов с пневмонией и гриппом отведено 580 коек и 36 реанимационных палат, а также 189 доступных аппаратов искусственной вентиляции легких — к ним подключают больных коронавирусной инфекцией. Всего в Петербурге, по словам Олега Эргашева, возможно дополнительно развернуть 1483 койки в 16 городских стационарах.
16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. При этом в Петербурге готовятся к выписке первые пациенты, вылечившиеся после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Один из них студент из Италии — в начале марта у него первым в городе был выявлен вирус.
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