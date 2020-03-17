Общественное пространство «Севкабель Порт» временно приостановило все мероприятия из-за распространения коронавируса Covid-19. Закрыт кабельный цех, а концерты, проведение которых было запланировано в клубе «Морзе», отменены до 27 марта.
«Севкабель Порт» отменил массовые мероприятия из-за распространения коронавируса
В рамках выставки интерактивных инсталляций, кинетических объектов и видео-арта «Формы движения», которая проходит на территории «Севкабель Порта» до 5 апреля, также отменены все массовые мероприятия, однако индивидуальное посещение экспозиции остается возможным.
«Нам важно ваше здоровье, поэтому мы временно приостанавливаем все мероприятия на нашей территории. Кабельный цех вместе со скейтпарком, баскетболом и настольным теннисом, увы, тоже на отдыхе. Набережная открыта, большинство наших резидентов будет работать в стандартном режиме, но мы все же рекомендуем проводить больше времени дома», — сообщили представители «Севкабель Порта».
Напомним, ранее Новая Голландия закрыла выставку видео-арта Дэвида Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010» в связи c «непростой эпидемиологической обстановкой». Специально для демонстрации произведения во дворе «Бутылки» построили зеркальный павильон, который должен был принимать посетителей до 12 апреля.
16 марта в Петербурге вступило в силу постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Согласно документу, в городе устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. При этом в Петербурге готовятся к выписке первые пациенты, вылечившиеся после заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Один из них студент из Италии — в начале марта у него первым в городе был выявлен вирус.
В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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