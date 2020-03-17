«Севкабель Порт» отменил массовые мероприятия из-за распространения коронавируса

В рамках выставки интерактивных инсталляций, кинетических объектов и видео-арта «Формы движения», которая проходит на территории «Севкабель Порта» до 5 апреля, также отменены все массовые мероприятия, однако индивидуальное посещение экспозиции остается возможным.

«Нам важно ваше здоровье, поэтому мы временно приостанавливаем все мероприятия на нашей территории. Кабельный цех вместе со скейтпарком, баскетболом и настольным теннисом, увы, тоже на отдыхе. Набережная открыта, большинство наших резидентов будет работать в стандартном режиме, но мы все же рекомендуем проводить больше времени дома», — сообщили представители «Севкабель Порта».

Напомним, ранее Новая Голландия закрыла выставку видео-арта Дэвида Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010» в связи c «непростой эпидемиологической обстановкой». Специально для демонстрации произведения во дворе «Бутылки» построили зеркальный павильон, который должен был принимать посетителей до 12 апреля.