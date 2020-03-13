В Петербурге ввели дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса

С 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.

Россиянам, вернувшимся из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, рекомендуется обеспечить самоизоляцию дома на 14 дней со дня возвращения, а также вызвать для осмотра врача. При появлении признаков инфекционного заболевания, повышенной температуры или кашля, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью — также вызвав медработника на дом.

Ряд рекомендаций также адресован работодателям — в частности, рекомендовано активизировать дистанционные способы проведения собраний или совещаний. Образовательным учреждениям рекомендовано выявлять учащихся с признаками инфекционного заболевания и не допускать их на учебные места. Аналогичные меры предписано выполнять образовательным организациям, подведомственным Комитету по образованию, Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Комитету по здравоохранению, Комитету по науке и высшей школе, Комитету по физической культуре и спорту, администрациям районов Санкт-Петербурга.