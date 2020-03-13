Сегодня, 13 марта, Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.
В Петербурге ввели дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса
С 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.
Россиянам, вернувшимся из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, рекомендуется обеспечить самоизоляцию дома на 14 дней со дня возвращения, а также вызвать для осмотра врача. При появлении признаков инфекционного заболевания, повышенной температуры или кашля, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью — также вызвав медработника на дом.
Ряд рекомендаций также адресован работодателям — в частности, рекомендовано активизировать дистанционные способы проведения собраний или совещаний. Образовательным учреждениям рекомендовано выявлять учащихся с признаками инфекционного заболевания и не допускать их на учебные места. Аналогичные меры предписано выполнять образовательным организациям, подведомственным Комитету по образованию, Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Комитету по здравоохранению, Комитету по науке и высшей школе, Комитету по физической культуре и спорту, администрациям районов Санкт-Петербурга.
Напомним, сегодня, 13 марта, в Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения COVID-19. Вирус обнаружили у жительницы Кудрово. Женщина вернулась из Италии, сейчас её доставили в Боткинскую больницу.
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