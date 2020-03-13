ДК имени Газа на Стачек признали памятником регионального значения

Здание Дворца культуры, выполненное в формах конструктивизма, строилось в два этапа. Юный корпус был возведен в 1930-1935-х годах по проекту архитекторов Александра Гегелло и Даниила Кричевского, а центральный и северный в 1960-е — по проекту архитектора Евгения Полторацкого и инженера Бубариной.

Особую ценность представляет 60-метровый фриз фриз работы скульптора Леопольда Дитриха, расположенный на протяженном лицевом фасаде ДК. «Оставаясь неотъемлемым элементом архитектурно-художественного решения лицевого фасада, фриз является уникальным монументальным произведением своего времени», — отмечают в КГИОП.

В годы Великой Отечественный войны и блокады Ленинграда в здании ДК Штаб истребительного батальона трудящихся Кировского района. В интерьерах сохранились исторические напольные покрытия, деревянные дверные заполнения. В настоящее время здесь располагается культурно-досуговый центр с концертной площадкой, а ряд помещений сдается в аренду под офисы и магазины.

Напомним, в феврале началась реставрация лицевых и дворовых фасадов круглых бань, расположенных на улице Карбышева, 29. Здание, возведенное в 1927 году, стало экспериментальным проектом бани-бассейна архитектора Александра Никольского — продолжая работать в годы блокады Ленинграда, здание и сейчас используется по своему первоначальному значению.